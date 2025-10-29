Iliad si conferma al top: 250GB in 5G a 9,99 euro al mese

Gli utenti che puntano a un’offerta con quanti più Giga possibili al mese senza pagare più di 10 euro possono prendere in considerazione l’ultima proposta di Iliad: Top 250 Plus, l’offerta da 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più 25 Giga extra in Europa a 9,99 euro al mese per sempre, attivabile entro le ore 15:00 del 13 novembre dal sito ufficiale.

Il costo di attivazione della SIM Iliad è pari a 9,99 euro una tantum, mentre il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Gli utenti che eventualmente abitano in un comune non ancora raggiunto dal nuovo standard della telefonia mobile possono comunque fare affidamento sulla rete 4G+/4G.

Cosa include l’offerta Iliad Top 250 Plus

L’offerta Top 250 Plus di Iliad include 250 Giga in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G della compagnia telefonica francese. In alternativa, il device si connetterà in automatico alla rete 4G/4G+.

Nell’eventualità che l’utente finisca i Giga a sua disposizione prima del rinnovo, previo consenso potrà continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB.

Con Top 250 Plus si hanno anche minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, USA, Canada, Alaska e Hawaii. Le chiamate senza limiti verso i fissi sono disponibili anche in altri 60 Paesi, tra cui Australia, Cina, India, Regno Unito, Svizzera, Perù e Brasile.

A proposito di estero, sono compresi 25 Giga dedicati in roaming in Europa, più minuti e SMS illimitati. Il numero dei Giga utilizzabile nei Paesi appartenenti all’Unione europea è tra i più alti concessi dalle compagnie telefoniche presenti in Italia.

Gli altri servizi inclusi nell’offerta Top 250 Plus sono la tecnologia VoLTE, la navigazione in hotspot, l’opzione Mi richiami, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e il controllo del credito residuo.