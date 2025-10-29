Iliad si conferma al top: 250GB in 5G a 9,99 euro al mese

L'offerta è attivabile fino al 13 novembre e prevede un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro una tantum.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 ott 2025
Iliad si conferma al top: 250GB in 5G a 9,99 euro al mese

Gli utenti che puntano a un’offerta con quanti più Giga possibili al mese senza pagare più di 10 euro possono prendere in considerazione l’ultima proposta di Iliad: Top 250 Plus, l’offerta da 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più 25 Giga extra in Europa a 9,99 euro al mese per sempre, attivabile entro le ore 15:00 del 13 novembre dal sito ufficiale.

Il costo di attivazione della SIM Iliad è pari a 9,99 euro una tantum, mentre il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Gli utenti che eventualmente abitano in un comune non ancora raggiunto dal nuovo standard della telefonia mobile possono comunque fare affidamento sulla rete 4G+/4G.

Vai all’offerta di Iliad

iliad top 250 plus fino al 13 novembre

Cosa include l’offerta Iliad Top 250 Plus

L’offerta Top 250 Plus di Iliad include 250 Giga in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G della compagnia telefonica francese. In alternativa, il device si connetterà in automatico alla rete 4G/4G+.

Nell’eventualità che l’utente finisca i Giga a sua disposizione prima del rinnovo, previo consenso potrà continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB.

Con Top 250 Plus si hanno anche minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, USA, Canada, Alaska e Hawaii. Le chiamate senza limiti verso i fissi sono disponibili anche in altri 60 Paesi, tra cui Australia, Cina, India, Regno Unito, Svizzera, Perù e Brasile.

A proposito di estero, sono compresi 25 Giga dedicati in roaming in Europa, più minuti e SMS illimitati. Il numero dei Giga utilizzabile nei Paesi appartenenti all’Unione europea è tra i più alti concessi dalle compagnie telefoniche presenti in Italia.

Gli altri servizi inclusi nell’offerta Top 250 Plus sono la tecnologia VoLTE, la navigazione in hotspot, l’opzione Mi richiami, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e il controllo del credito residuo.

Vai all’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

MotoGP, GP Malesia: orari e dove vedere Sprint Race e gara
Offerte

MotoGP, GP Malesia: orari e dove vedere Sprint Race e gara
Reddit accusa Perpexity di scraping dati: cosa sta succedendo?
Attualità

Reddit accusa Perpexity di scraping dati: cosa sta succedendo?
Octopus diminuisce di nuovo il costo di luce e gas: ecco le tariffe valide fino al 5 novembre
Offerte

Octopus diminuisce di nuovo il costo di luce e gas: ecco le tariffe valide fino al 5 novembre
Amazon Music: 100 milioni di brani gratis per 30 giorni
Offerte

Amazon Music: 100 milioni di brani gratis per 30 giorni
Link copiato negli appunti