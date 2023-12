Impara fino a 41 lingue: 95% di sconto sull'accesso a vita di Mondly

Nuova offerta limitata da parte di Mondly, pluripremiata piattaforma online per l’apprendimento delle lingue straniere. Il piano a vita, che consente di imparare fino a 41 lingue, è in promo a 99,99€, grazie al 95% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.999,99€. Ecco il link all’offerta.

Di recente Mondly è stata premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook. Deve il suo successo a livello globale alla combinazione degli esercizi incentrati sul riconoscimento vocale, sulla conversazione e lezioni in realtà aumentata, tutti elementi che permettono di imparare una nuova lingua come un madrelingua.

Il piano a vita di Mondly è in sconto del 95% (impara fino a 41 lingue a soli 99,99€)

Con il piano a vita di Mondly puoi imparare quante lingue desideri: dall’inglese al turco, dallo spagnolo al cinese, dal francese al coreano, dal tedesco al giapponese, eccetera. L’app combina tecnologie all’avanguardia e una solida scienza neurale per aiutarti a parlare nuove lingue più velocemente di qualunque altro servizio concorrente.

Dimentica i vecchi e noiosi corsi tradizionali: con Mondly ti concentrerai unicamente sulle frasi di uso comune, non sulle singole parole, in modo da memorizzare le parole più usate di una determinata lingua, imparando a formare frasi e prendere parte a conversazioni reali nel giro di pochi minuti.

Potrai anche esercitarti in conversazioni reali, attraverso l’utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale. Inoltre, avrai accesso a corsi esclusivi in realtà aumentata.

Approfitta dell’offerta esclusiva sul piano a vita di Mondly, in promo a soli 99,99€ anziché 1.999,99€, per effetto del 95% di sconto.

