Imparare una nuova lingua: rilancia i propositi del 2026 con uno sconto imperdibile

L’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese, lo svedese, il russo, il turco, il norvegese, l’olandese, l’indonesiano, il polacco e il danese: se tra queste lingue c’è quella che vorresti imparare nel 2026, ti segnaliamo il 20% di sconto sul piano a vita di Babbel, che dà accesso ai corsi di tutte le lingue appena elencate.

Lo sconto rientra nella promozione “Rilancia i propositi 2026” e consente di risparmiare 60 euro sul prezzo di listino del piano Lifetime, che passa da 299,99 euro a 239 euro. Questi sono gli ultimi giorni per approfittarne, dal momento che il termine ultimo dell’iniziativa è il 1° marzo.

Un investimento su sé stessi intelligente

“Volere è potere” diceva qualcuno, espressione che però per la maggior parte delle persone risulta difficile anche solo da sperimentare. I buoni propositi che si stilano a Capodanno sono l’esempio calzante di questo: in quanti riescono a “spuntare” gli obiettivi prefissati durante le festività di fine anno? Quasi nessuno, purtroppo.

La colpa è da attribuire al rinvio dei propri impegni: il più delle volte si preferisce perdere tempo davanti ai social o a una serie tv, piuttosto che provare realmente a mantenere fede a quanto promesso nel periodo più fertile dell’anno in tal senso.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’ultima promozione di Babbel, che si prefigge lo scopo di rilanciare per davvero i buoni propositi di quest’anno offrendo un maxi sconto sul piano Lifetime, ora disponibile al prezzo scontato di 239 euro anziché 299,99 euro.

Nel 2026 Babbel rimane un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono imparare una nuova lingua in base a quelle che sono le proprie capacità e il proprio livello di interesse per questo o quell’altro tema. In definitiva, uno dei migliori investimenti intelligenti che si possano fare su se stessi.