Se hai un telefono senza SIM, oppure un piano che non prevede dati roaming, la soluzione è l'eSIM Saily: piani per la Germania da 4,49 dollari.
Eleonora Busi
Pubblicato il 30 set 2025
In partenza per l'Oktoberfest? Con Saily hai Internet veloce anche in Germania

L’Oktoberfest è l’appuntamento imperdibile per chi ama birra, musica e tradizione bavarese. Per immergersi a 360° nell’atmosfera di uno degli eventi autunnali più attesi, l’ideale è prendere un biglietto aereo o ferroviario e partire alla volta della Germania. Per te che non vuoi rinunciare al vero Oktoberfest, Saily ha la promozione ideale: un’eSIM dati su misura per la Germania a partire da soli 4,49 dollari, per navigare senza problemi al massimo della velocità.

Scegli eSIM Saily per il tuo viaggio in Germania

Ecco perché scegliere Saily per il tuo viaggio

Saily propone piani eSIM convenienti e flessibili pensati per chi viaggia. Basta scegliere la destinazione, scaricare l’app e attivare il piano dati: in pochi tocchi il tuo smartphone sarà pronto per connettersi alle migliori reti tedesche. L’eSIM si attiva automaticamente all’arrivo, così potrai condividere foto, inviare messaggi e orientarti in città fin dal primo istante.

La praticità è totale: non servono nuove SIM fisiche, puoi aggiungere destinazioni alla stessa eSIM e avere tutto sotto controllo dall’app. Inoltre, con il servizio clienti disponibile 24/7, non resti mai senza supporto. Saily ti avvisa anche quando consumi oltre l’80% del traffico dati, così eviti brutte sorprese e puoi acquistare GIGA extra solo se ne hai davvero bisogno.

Saily, eSIM per la Germania da 4,49 dollari

Partecipare all’Oktoberfest diventa ancora più semplice con Saily. Niente code nei negozi, nessun vincolo contrattuale e soprattutto nessun costo di roaming – utilissimo nel caso il tuo piano attuale non avesse Giga da dedicare all’estero, oppure se stai usando un telefono senza scheda SIM fisica. I piani dati per la Germania, ricordiamo, partono da soli 4,49 dollari e ti assicuri una connessione veloce e affidabile per tutta la durata del viaggio. Così puoi pensare solo a divertirti.

Saily è la soluzione ideale per chi viaggia e vuole restare sempre online, grazie a piani eSIM validi non solo in Germania ma in oltre 200 destinazioni nel mondo. Per l’Oktoberfest, la promo è chiara: attiva subito la tua eSIM Saily e vivi l’evento più atteso dell’anno senza pensieri, con internet veloce e senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

