In vacanza a settembre? Non rinunciare ai tuoi programmi preferiti se vai all'estero

Ecco in che modo sarà possibile continuare a guardare i propri contenuti preferiti anche fuori dall'Italia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ago 2025
Se per tante persone le ferie si sono concluse da pochi giorni, per altri invece devono ancora iniziare. È il caso di chi ha organizzato la propria vacanza a settembre, mese in cui, tra le altre cose, ripartirà la consueta programmazione televisiva. Proprio per questo motivo, i viaggiatori in partenza tra pochi giorni potrebbero riscontrare più di una difficoltà nel continuare a vedere i propri contenuti preferiti, a causa del blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming in un Paese diverso da quello d’origine.

Per risolvere il problema esiste però una soluzione tanto semplice quanto efficace: l’utilizzo di una VPN. Con un servizio di questo tipo è infatti possibile cambiare la propria posizione virtuale, facendo così credere di essere connessi dall’Italia e non da un altro Paese. Così facendo, il blocco geografico verrebbe subito meno, con la possibilità dunque di continuare a vedere i propri programmi regolarmente.

Tra le VPN di riferimento a livello globale si annovera Surfshark, servizio di rete privata virtuale completo. Non solo infatti offre una velocità di connessione superiore alla media, ma garantisce anche una sicurezza altrettanto importante, grazie a funzionalità extra votate tanto alla privacy quanto alla sicurezza digitale dei suoi utenti.

Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN prescelta, è sufficiente scaricare l’app sul proprio dispositivo e selezionare un server tra quelli disponibili in Italia. Una volta che la connessione sarà attiva, ci si potrà collegare regolarmente alla piattaforma streaming che ospita i propri contenuti preferiti.

I piani di due anni di Surfshark sono in sconto fino all’87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese, a cui si devono sommare tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta, disponibile sul sito ufficiale del noto fornitore VPN, è valida per un periodo di tempo limitato.

