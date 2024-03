Indian Wells, Nardi-Paul: dove vederla in streaming

Seconda e ultima giornata di ottavi di finali a Indian Wells. Uno dei primi incontri in programma è quello tra Luca Nardi e Tommy Paul: in palio c’è l’accesso ai quarti di finale del primo Masters 1000 della stagione. Il match di questa sera sarà visibile in streaming su NOW grazie al pass Sport, attivabile in promo a 9,99 euro al mese per 12 mesi.

Nardi e la sua Pesaro non vogliono smettere di sognare. Da perfetto sconosciuto (o quasi), il classe 2023 marchigiano ha stupito il mondo intero riuscendo nell’impresa di eliminare il numero uno del mondo Djokovic, superandolo al terzo set del secondo turno da lucky loser. Quest’oggi toccherà a Paul soccombere sotto i colpi dell’azzurro?

Dove vedere Nardi-Paul in streaming (Indian Wells)

L’ottavo di finale di Indian Wells tra Nardi e Paul sarà visibile in streaming su NOW, la piattaforma che offre tutta la programmazione live e on demand di Sky.

Per guardare l’incontro basterà attivare il pass Sport, al momento in offerta a 9,99 euro al mese per 1 anno. Inclusi nell’abbonamento i tornei ATP e WTA, più lo slam di Wimbledon (in esclusiva) e le ATP Finals di Torino. Gli appassionati sportivi possono inoltre contare su tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, più lo spettacolo delle tre coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League), con l’aggiunta di tutta la Serie B, Serie C e tre partite a turno di Serie A.

Tornando al match di questa sera, lo statunitense numero 17 del mondo Tommy Paul parte con i favori del pronostico: una sua vittoria è quotata a 1.14 su bet365, William Hill, Goldbet e Better, mentre un successo di Nardi è dato a 5.50 su William Hill e Sisal. Non bisogna però dimenticare che le quote del match Djokovic-Nardi davano Nole vincente a 1.01.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo l’appuntamento con la sfida tra Nardi-Paul su NOW: il match si giocherà sul campo 2 non prima delle 20:20 (ora italiana).