Inizia a investire in criptovalute con appena 10€ tramite la piattaforma Kraken

L’ascesa record di Bitcoin, e più in generale la crescita dell’intero settore, spingono numerose persone a voler investire nelle criptovalute. Il ragionamento è logico: approfittare del momento favorevole per trarre guadagno.

Ma quale piattaforma scegliere? In Italia uno dei punti di riferimento è Kraken, noto exchange crypto a livello mondiale, nonché sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 Williams Racing. Tra gli elementi distintivi, si annovera la registrazione gratuita di un nuovo account e la possibilità di iniziare a investire con appena 10 euro.

Investire in criptovalute con appena 10 euro: i vantaggi della piattaforma Kraken

Kraken è la piattaforma ideale per comprare e vendere criptovalute in pochi minuti. Dopo aver creato il proprio account gratuito, è sufficiente collegare il metodo di versamento per iniziare a investire in più di 200 asset digitali.

Con uno dei più grandi exchange a livello internazionale, gli utenti possono creare il proprio portafoglio crypto completo: dalla stablecoin Tether USD a Ripple, da Ethereum a Dogecoin, da Cardano a Bitcoin; le opportunità di compravendita sono molteplici.

E se si è alle prime armi in questo settore, Kraken rappresenta una scelta intelligente per la semplicità con cui è possibile comprare e vendere criptovalute e per un Centro di Supporto che fornisce qualsiasi tipo di informazione su questo mercato. In più vi è un’assistenza dedicata attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite e-mail, telefono e live chat.

Puoi registrare un nuovo account gratuito sulla piattaforma Kraken tramite la sua pagina dedicata e iniziare a investire in più di 200 criptovalute con appena 10 euro.