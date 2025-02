Inizia a pagare meno i voli con una VPN affidabile e sicura

Se vuoi pagare meno i voli, lo strumento più efficace è una VPN, il servizio di rete privata virtuale che garantisce una navigazione più privata e sicura. Il motivo è presto detto: una VPN non fa altro che nascondere tutta quella serie di informazioni – come l’indirizzo IP – di cui le compagnie si servono per personalizzare i prezzi.

E qui “personalizzare” non è in alcun modo legato a un processo creativo o a qualcosa di simile, ma sta per unicamente per aumentare (aumentare i prezzi, sì). Una delle migliori VPN che puoi usare in questo momento è NordVPN, punto di riferimento del settore, che per giunta ha da poco lanciato una nuova promozione: fino al 72% di sconto sui piani di due anni più sei mesi gratis.

La tecnica che sta dietro alle variazioni di prezzo dei biglietti aerei è il dynamic pricing, una tecnica che le compagnie sfruttano per aumentare le tariffe non appena si accorgono che un utente cerca lo stesso volo di frequente. Quante volte ti è capitato di cercare un volo ripetutamente e vedere l’importo finale del biglietto aumentare di volta in volta? Ora sai perché, ma sai anche come difenderti (e risparmiare).

La nuova offerta di NordVPN

I piani della durata di due anni di NordVPN godono di uno sconto massimo del 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per l’account Base. E se la scelta ricade sui piani Plus e Ultimate, rispettivamente in offerta a 4,39 euro e 6,89 euro al mese, si ha la possibilità di ricevere 6 mesi extra di servizio in regalo.

La promozione a tempo di NordVPN funziona così:

attiva uno dei piani di 24 mesi a scelta tra Plus e Ultimate;

trascorse 48 ore riceverai via e-mail un coupon NordVPN;

riscatta il coupon ricevuto per beneficiare dei 6 mesi gratis.

Il regolamento dell’iniziativa chiarisce che il buono è valido sia per gli utenti esistenti che quelli nuovi. Inoltre, chi vuole ha la possibilità di regalare il coupon a un amico, in modo che quest’ultimo benefici dei vantaggi di VPN per 6 mesi senza spendere nemmeno un euro.