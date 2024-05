Internazionali tennis Roma: come vederli in streaming

Gli Internazionali tennis Roma prendono il via oggi, mercoledì 8 maggio, con gli incontri del primo turno. Il torneo, unico Masters 1000 della stagione in programma in Italia, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

Il pass Sport di NOW consente di ottenere una copertura ben più ampia rispetto ai soli undici incontri trasmessi in chiaro dalla Rai, dal momento che sarà possibile vedere tutti gli incontri in diretta seguiti dalla produzione internazionale dei circuiti ATP e WTA. Se ad esempio sono in corso tre incontri, ognuno importante per una ragione precisa, si potrà guardarli contemporaneamente senza alcuna rinuncia. In queste ore il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro, con accesso a tutto lo sport Sky in diretta e on-demand.

Come vedere gli Internazionali tennis Roma in streaming

Ricapitolando dunque, per vedere gli Internazionali di Roma in streaming occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e collegarsi con i vari canali di Sky Sport che seguiranno l’evento in diretta ogni giorno dall’8 al 19 maggio, giorno della finale.

Il gruppo degli azzurri sarà capitanato dalla testa di serie Lorenzo Musetti, il cui esordio è in programma al secondo turno dopo il bye ricevuto al primo. Faranno parte della spedizione italiana anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, oltre che Giulio Zeppieri, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Stefano Napolitano e Andrea Vavassori. Nel doppio, riflettori accesi sulla coppia Vavassori-Bolelli, una delle più forti del circuito ATP.

Ti ricordiamo che puoi sottoscrivere l’offerta sul pass Sport tramite questa pagina di NOW, così da risparmiare oltre 100 euro nei primi 12 mesi. In alternativa puoi anche scegliere di sottoscrivere 2 mesi a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro e decidere se rinnovare o meno al termine del periodo del secondo mese.