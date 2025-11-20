IONOS offre un anno di web hosting gratis per lanciare subito il tuo sito online

Eleonora Busi
Pubblicato il 20 nov 2025
Non rimandare più il tuo progetto online: per conquistare più clienti e affermarsi in rete, è fondamentale partire con il piede giusto. IONOS, scelto già da milioni di utenti in Europa, ha ciò che ti serve per iniziare, senza alcun costo. Il web hosting professionale è gratis per un intero anno! Uno sconto imperdibile di ben 120 euro, che azzera di fatto il costo del servizio per i primi 12 mesi. Se le tue ambizioni online sono concrete, questa promozione – a tempo limitato – è ciò che fa per te.

Ricevi web hosting gratis per un anno

IONOS Web Hosting senza costi per un anno

Il servizio di web hosting proposto da IONOS non è solo conveniente, ma è anche sinonimo di affidabilità e qualità tecnica per garantire il massimo delle performance al tuo progetto online – che sia un sito web, un blog oppure un e-commerce. Fattori cruciali per fare successo e anche per il posizionamento SEO.

IONOS garantisce uptime al 99,99%, grazie a un’infrastruttura di data center europei. In termini di prestazioni, sarai supportato da 200 GB di spazio su NVMe SSD e traffico illimitato. Il piano include anche un CDN gratuito, che migliora ulteriormente la velocità del tuo sito web. E se gli utenti aumentano? Nessun problema: IONOS ti permette di scalare le risorse con un solo clic, senza dover cambiare piano. Gli utenti avanzati apprezzeranno anche l’accesso tramite SSH, SFTP e WP-CLI.

Ogni piano include un dominio gratuito per un anno e due caselle e-mail professionali. Per quanto riguarda la sicurezza, il pacchetto IONOS offre un certificato SSL Wildcard sempre incluso e protezione DDoS, oltre ai backup automatici fino a 6 giorni, affiancati da uno scanner antimalware. Potrai inoltre aggiungere il tuo CMS preferito, come WordPress, in pochissimi clic.

IONOS: non perdere la promo

L’Assistenza Clienti è disponibile 24/7 ed è interamente in lingua italiana. Se hai bisogno di supporto, c’è sempre un esperto pronto ad aiutarti. In più, avrai a disposizione anche un consulente personale dedicato, che ti fornirà suggerimenti mirati e specifici.

Questa è la tua occasione per iniziare a crescere con IONOS: approfitta di un anno di web hosting gratis, che equivale a uno sconto di 120 euro (pari a 9 euro al mese). Ricorda: questa offerta esclusiva è disponibile soltanto a tempo limitato.

