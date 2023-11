iPhone 16: gli smartphone Apple del 2024 non avranno il Touch ID

Il Touch ID non è del tutto sparito dai prodotti Apple, è infatti ancora presente su alcuni modelli di iPad e anche sull’iPhone SE di ultima generazione. Non è un segreto che per l’azienda di Cupertino il sensore biometrico di riferimento è il Face ID, eppure qualcuno vorrebbe che si tornasse al passato, o quantomeno ad una convivenza.

Ma c’è davvero speranza? Tornerà mai il Touch ID sugli iPhone di alta fascia? La risposta, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, è negativa: la gamma di iPhone 16, in arrivo nel 2024, non includerà un sensore in grado di riconoscere l’impronta digitale dell’utente proprietario. A diffondere la notizia è un esperto di circuiti integrati che in passato si è rivelato molto affidabile in fatto di anticipazioni sui prodotti dell’azienda di Cupertino.

Apple avrebbe “staccato la spina”: il Touch ID non tornerà su iPhone 16

Sul social network Weibo, tale persona ha spiegato che la maggior parte dell’attrezzatura originariamente utilizzata per produrre i chip alla base del Touch ID per iPhone ora è stata definitivamente spenta. Ed è una indiscrezione in linea con i rumor riguardanti la quarta generazione di iPhone SE, che – salvo sorprese – sarà equipaggiato con il Face ID dei “fratelli maggiori”.

Per completezza va detto che, sempre secondo indiscrezioni da prendere con le pinze, Apple potrebbe lanciare nei prossimi anni una nuova versione del Touch ID, “nascosto” sotto al display. Una soluzione già adottata da alcune aziende rivali, ma spesso poco precisa e scomoda da utilizzare.

A proposito degli smartphone Apple del prossimo anno, sarebbero già trapelate le informazioni dei display dei modelli Pro e addirittura le prime foto delle batterie riprogettate.