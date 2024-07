iPhone 16: ecco le previsioni di una possibile data di lancio

I dettagli riguardo iPhone 16 cominciano lentamente a trapelare, con rivelazioni sul design del telefono e dettagli sul display. Inutile negare però che, uno dei dettagli più attesi dagli appassionati è la data di lancio.

Come è facile intuire, a tal proposito al momento non vi sono comunicazioni ufficiali di Apple, dunque non è nota neanche la potenziale finestra di lancio. Il sito di techradar ha però raccolto diverse informazioni per proporre una previsione sensata sul tanto atteso momento.

Apple di solito annuncia i nuovi iPhone a settembre. L’esempio più recente in questo senso è la serie iPhone 15, svelata al pubblico il 12 settembre 2023. In questo contesto la compagnia sembra far affidamento sempre alla prima o alla seconda settimana di tale mese, preferendo martedì. Seguendo questa logica, la data per l’annuncio di iPhone 16 potrebbe essere il 3 o il 10 settembre.

Non è però così semplice come si potrebbe pensare: Apple, per i suoi eventi, predilige il mercoledì. Ciò potrebbe “spostare” la teorica presentazione al 4 o all’11 settembre.

Data di lancio e preordini: al netto di problemi di produzione, il comportamento di Apple sembra prevedibile

E se Apple sorprendesse tutti andando contro la sua tradizione? Non è raro che il colosso di Cupertino si comporti in questo modo. L’ultimo caso, in tal senso, è legato a iPhone 12, annunciato ufficialmente a ottobre. Altri dettagli interessanti possono riguardare i preordini. Da prassi, Apple avvia la fase di preorder a partire dal venerdì successivo all’annuncio. Se la prima teoria sulla presentazione dovesse essere confermata, dunque, si parla del 6 settembre come data più probabile.

Anche in questo caso, però, sempre a patto che l’azienda non voglia sorprendere tutti cambiando il suo modus operandi. Questa evenienza sembra però alquanto improbabile: Apple potrebbe cambiare le date solo in caso di problemi per quanto riguarda la produzione (come avvenuto con iPhone 12).

Al momento attuale, per gli appassionati di iPhone, non resta che restare in attesa dei diversi rumors che, senza dubbio, si diffonderanno online nei prossimi giorni.