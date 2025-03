Italia-Germania (Nations League): come vederla dall'estero

Giovedì sera a San Siro andrà in scena Italia-Germania, match valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League. L’incontro del Meazza sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la telecronaca affidata al giornalista Alberto Rimedio, al cui fianco ci sarà l’ex calciatore Lele Adani per il commento tecnico.

Se invece si è all’estero, occorre attivare una VPN per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti di RaiPlay. Tra le migliori per velocità di connessione e privacy vi è quella di PrivateVPN, al momento protagonista di una nuova offerta: 3 anni di servizio al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Italia-Germania di Nations League dall’estero

La visione della partita di Nations League Italia-Germania dall’estero richiede il collegamento alla piattaforma RaiPlay e l’attivazione di una VPN. Una volta scelto il servizio desiderato, occorre effettuare l’accesso con le proprie credenziali e selezionare un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese: ciò consentirà di far decadere in automatico il blocco geografico, con la possibilità quindi di guardare la partita della Nazionale italiana ovunque ci si trovi.

Probabili formazioni Italia-Germania di Nations League

Il ct della Nazionale di calcio italiana dovrà fare a meno di Retegui, in seguito ad un risentimento muscolare che ha bloccato il capocannoniere della Serie A alla vigilia della doppia sfida contro la Germania. Al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto l’ex attaccante della Juventus Moise Kean, oggi punto di riferimento della Fiorentina.

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Bastoni, Buongiorno, Di Lorenzo; Politano, Tonali, Rovella, Barella, Udogie; Raspadori, Kean.

: Donnarumma; Bastoni, Buongiorno, Di Lorenzo; Politano, Tonali, Rovella, Barella, Udogie; Raspadori, Kean. Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Koch, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Adeyemi, Musiala, Sané; Undav.

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le 20:45 di giovedì 20 marzo, allo stadio San Siro di Milano.