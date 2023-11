Juventus-Inter: dove vederla e quote pronostico

Il big match della tredicesima giornata di Serie A Juventus-Inter, trasmesso in streaming su DAZN, vede la squadra di Simone Inzaghi partire con i favori del pronistico, come confermano le quote dei principali bookmaker. Ecco il link alla pagina di DAZN.

La partita Juventus-Inter è uno dei match più importanti di questo inizio di stagione. Si affrontano infatti la prima e la seconda in classifica, con i bianconeri di Allegri a due punti di distacco dalla vetta occupata dai nerazzurri.

Dove vedere Juventus-Inter

Juventus-Inter sarà trasmessa in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di tutta la Serie A TIM 2023-2024. Nella giornata di oggi si può aderire al piano mensile in offerta speciale a 19,90€ al mese, con la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso.

Dopo i primi tre mesi a prezzo scontato, il piano DAZN Standard si rinnoverà al prezzo di 40,99€ al mese. Per risparmiare, si può scegliere la fatturazione annuale a rate a 30,99€ al mese per dodici mesi oppure il piano annuale a 299€ con pagamento in un’unica soluzione.

La telecronaca del posticipo del 13° turno di Serie A è affidata a Pierluigi Pardo. Al suo fianco, per il commento tecnico ci sarà l’ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana Massimo Ambrosini.

Quote pronostico Juventus-Inter

Come anticipato all’inizio, i bookmaker danno favorita l’Inter, ma in generale c’è un grande equilibrio. Ecco le quote pronostico aggiornate.

Sisal

1: 3,25

x: 3,25

2: 2,25

Snai

1: 3.45

x: 3.05

2: 2.30

GoldBet

1: 3.20

x: 3.20

2: 2.23

BetClic

1: 3.25

x: 3.25

2: 2.25

PlanetWin

1: 3.29

x: 3.20

2: 2.25

