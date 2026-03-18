Kena Mobile: 300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese fino al 23 marzo

Dopo la nuova proroga di inizio mese, l’offerta di Kena Mobile da 300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese sta per terminare: l’ultima data utile per approfittare della promo in corso è il 23 marzo, quando alle 10:00 del mattino scadrà definitivamente la promo in oggetto.

L’offerta si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO, oltre a tutti coloro che scelgono di sottoscrivere un nuovo numero. L’attivazione, la SIM e la consegna di quest’ultima sono gratuite, mentre sul fronte della velocità si raggiungono fino a 250 Mbps sulla rete 5G di TIM (a cui Kena si appoggia).

Cosa include 5,99 200 Giga Limited Edition 5G

La 5,99 200 Giga Limited Edition 5G include 300 Giga di Internet 5G invece di 200 Giga attivando il servizio di Ricarica Automatica, attivabile in fase di acquisto tramite carta di credito o PayPal o attraverso l’area clienti MyKena da sito e dall’app ufficiale.

Oltre ai 300 Giga in 5G, vi sono anche minuti illimitati di chiamate verso tutti i fissi e mobili, più 200 SMS verso tutti i mobili. Se ci si reca in uno dei Paesi dell’Unione europea, l’offerta include 9 Giga per navigare senza affrontare gli esorbitanti costi del roaming.

Sempre a proposito della connessione all’estero, la velocità dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha stretto gli accordi di roaming. Ciò significa che un utente che viaggia a Parigi potrebbe beneficiare di una velocità diversa rispetto a un altro utente che sceglie di trascorrere qualche giorno nella località austriaca di Villach.

Infine, se si terminano i Giga anzitempo si può può sfruttare la funzionalità Restart, che senza costi aggiuntivi permette di avere di nuovo a disposizione tutti i contenuti dell’offerta prima del rinnovo. Il servizio in questione non prevede costi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dalla tariffa mensile dell’offerta.