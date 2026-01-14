Kena Mobile lascia il segno anche a gennaio: 200 Giga in 5G a 5,99 euro al mese

Anche a gennaio Kena Mobile si conferma come uno degli operatori mobile più centrati. Il merito è della nuova offerta 5G da 5,99 euro al mese, che include 200 Giga attivando il servizio di ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS: il costo di attivazione è pari a 4 euro una tantum, mentre la SIM e la sua consegna sono gratuite.

L’offerta 5G di Kena Mobile da 5,99 euro al mese è valida per gli utenti che sottoscrivono un nuovo numero Kena e per i clienti Iliad, CoopVoce, Lyca Mobile, Poste Mobile, ho. Mobile, Fastweb e altri MVNO che scelgono di effettuare la portabilità del proprio numero in Kena. Nel momento in cui vi scriviamo, la proposta scade tra 18 giorni, quindi ai primi di febbraio.

Al di là del prezzo concorrenziale, l’offerta di Kena presenta altri tre vantaggi: la velocità in 5G fino a 250 Mbps su rete TIM, il costo per la SIM gratuito e 9 Giga al mese per navigare in Europa senza dover pagare gli esorbitanti costi del roaming una volta valicato il confine.

Disporre di una velocità in 5G fino a 250 Mbps è più che sufficiente per soddisfare tutte le proprie esigenze: dal gaming con gli amici alla visione di un evento sportivo in streaming, per non parlare della banale navigazione sul web, l’utilizzo dei social o per lavorare da remoto.

Il secondo vantaggio citato qui sopra è il costo nullo per la SIM, così come per la sua consegna a casa, quando invece la concorrenza richiede il più delle volte un costo extra sia per la SIM fisica che per spedirla al domicilio indicato in fase di registrazione al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Infine, i 9 Giga per navigare in Europa senza i costi del roaming non sono banali, dal momento che molti altri operatori si fermano a un quantitativo di Giga inferiore. Tutto questo rende la proposta di Kena Mobile significativa, soprattutto per quanti stanno valutando soltanto offerte in 5G dal minor costo possibile.