Kena Mobile, un'offerta da non perdere: a 5,99€ al mese raddoppi i Giga

Kena Mobile mette sul tavolo una promozione difficile da ignorare. Con soli 5,99 euro al mese, riceverai fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con i primi due mesi gratuiti. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite, mentre la connessione viaggia fino a 250 Mbps grazie alla rete TIM, che copre il 99% della popolazione. L’offerta è disponibile online ed è valida fino al 13 ottobre.

Tutti i vantaggi dell’offerta Kena Mobile

La nuova offerta di Kena è semplice, trasparente e adatta a chi non vuole sorprese. Nessun vincolo, nessuna penale e zero costi extra. In più, attivando l’opzione di ricarica automatica, i Giga raddoppiano: da 100 passano a 200 al mese.

Chi usa lo smartphone ogni giorno per lavoro, per restare connesso sui social o per guardare serie TV in streaming potrà navigare in 5G con prestazioni stabili e velocità elevate. Anche chi viaggia spesso o lavora in zone più periferiche potrà contare sulla copertura garantita dalla rete TIM, tra le più estese d’Italia.

Puoi gestire la tua linea direttamente dall’app Kena Mobile, che ti consente di controllare credito e consumi e anche effettuare ricariche. Per chi finisce i Giga prima del rinnovo, c’è il servizio Restart, che permette di anticipare il mese successivo senza costi aggiuntivi.

Puoi attivare l’offerta Kena Mobile online anche tramite SPID o video selfie, in pochi minuti e direttamente da casa. La promozione, sottolineiamo, è riservata ai nuovi utenti che attivano una nuova SIM e a chi effettua portabilità del proprio numero da alcuni operatori specifici: Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

A soli 5,99 euro al mese, Kena Mobile propone un’offerta completa e conveniente: 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, due mesi gratis, nessun vincolo e attivazione gratuita. La promozione è disponibile online solo fino al 13 ottobre.