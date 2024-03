Kraken: l'exchange con più di 250 criptovalute, iscriviti gratis

La corsa al rialzo di Bitcoin ha riacceso la cripto-mania tra numerose persone, dopo anni in cui ci si era quasi dimenticati della loro esistenza. E con la consapevolezza che questo sia uno dei momenti migliori per investire in criptovalute, sono in tanti alla ricerca di una piattaforma affidabile con cui iniziare.

Una di queste è Kraken, exchange di criptovalute famoso in tutto il mondo e sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 Williams Racing. La piattaforma offre la possibilità di iniziare a fare trading con soli 10 euro, completando la registrazione di un account gratuito su questa pagina.

Perché fare trading di criptovalute con l’exchange Kraken

Uno dei motivi per cui iniziare a investire in criptovalute con Kraken è il suo utilizzo su larga scala: più di 10 milioni di clienti in tutto il mondo, più di 190 nazioni supportate e oltre 207 miliardi di dollari per volume di trading trimestrale.

A parte i numeri, di per sé notevoli, Kraken si fa apprezzare anche per la sua semplicità d’uso, avvicinando il trading di criptovalute al più ampio numero di persone. Prima di comprare e vendere oltre 200 criptovalute, sono richiesti soltanto due passaggi: la creazione di un account gratuito e il collegamento di un metodo di versamento.

E a proposito di criptovalute, gli utenti possono creare il proprio portafoglio di asset digitali puntando su Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Dogecoin (tra le altre). Tutto questo con un’assistenza continua, 24 ore su 24, e la formazione del Centro di supporto.

Per iscriversi gratis a Kraken è sufficiente collegarsi a questa pagina e premere sul pulsante Sign up.