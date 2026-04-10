La banca svedese TF Bank offre una carta di credito Mastercard a canone zero

TF Bank è una banca online che dal 2012 vanta l’autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza finanziaria svedese per svolgere attività bancarie. Negli ultimi tempi si è fatta conoscere anche in Italia grazie a una promozione degna di nota: la possibilità per gli utenti di richiedere una carta di credito a canone zero.

La carta in questione è la TF Mastercard Gold. Come accennato qui sopra, non vi sono commissioni mensili né annuali da sostenere, e in più include un’assicurazione di viaggio gratuita che può essere utilizzata in ogni Paese del mondo, ovunque si è diretti, rendendosi dunque più che appetibile agli occhi degli amanti dei viaggi.

I principali punti di forza di TF Mastercard Gold

Nessuna commissione annuale, acquisti senza interessi fino a 55 giorni, pagamenti rateali flessibili e assicurazione di viaggio gratis: sono questi i più importanti punti di forza della carta di credito Mastercard della banca digitale nordica TF Bank, la cui richiesta può essere presentata direttamente dal sito ufficiale della banca.

Tornando ai vantaggi per i viaggiatori, del lungo elenco fanno parte l’assenza di costi aggiuntivi per l’utilizzo della carta all’estero, l’assenza di commissioni sui cambi, più le coperture per infortuni, bagagli smarriti, annullamento viaggi e malattia incluse.

Un altro fiore all’occhiello è l’app TF Mobile App, l’applicazione ufficiale di TF Bank che permette di mantenere sotto controllo le proprie spese in qualsiasi momento e di bloccare o sbloccare la propria carta nel giro di pochi istanti. TF Mobile App è disponibile al download gratuito sia su iPhone (App Store) che su smartphone Android (Google Play Store).

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold è sufficiente compilare il modulo online presente sul sito. Una volta che la richiesta sarà approvata, TF Bank procederà in automatico con l’invio della carta.