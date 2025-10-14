La sicurezza Avast scontata fino al 50%: metà prezzo su antivirus, VPN e non solo

Super sconti fino al 50% sui software sicurezza di Avast, dall'antivirus alla VPN, passando per la pulizia del computer.
Eleonora Busi
Pubblicato il 14 ott 2025
Gli strumenti di sicurezza e ottimizzazione dei dispositivi non devono costare un occhio della testa. Grazie alla nuova offerta Avast, puoi risparmiare grazie agli sconti fino al 50% su tutti i prodotti principali del brand, dalle suite antivirus a tutto tondo agli strumenti per rendere il tuo PC una scheggia.

Risparmia fino al 50% sui software Avast

La protezione Avast a prezzo stracciato: gli strumenti in offerta

Per quanto riguarda gli antivirus, hai due opzioni. Con Avast Premium Security ti assicuri difesa contro virus, malware e ransomware a soli 36,50 euro per il primo anno. Il pacchetto protegge un dispositivo Windows. Con Avast Ultimate ottieni sicurezza, privacy e ottimizzazione del sistema: 52,50 euro per il primo anno, grazie allo sconto del 50%.

Dal punto di vista della privacy, Avast propone SecureLine VPN per rendere la tua connessione inviolabile e navigare in incognito a soli 46,99 euro l’anno. Anche Secure Browser PRO ti permette di navigare veloce e senza essere tracciato su ben 5 dispositivi, a soli 24,99 euro annui, mentre AntiTrack nasconde le tue tracce online per impedire di essere spiato da occhi indiscreti, a 27,50 euro l’anno.

Per chi vuole una protezione totale dei propri dati, c’è BreachGuard, lo strumento che sorveglia eventuali violazioni e blocca tentativi di vendita delle tue informazioni personali. Con questa promo, lo paghi solo 20,99 euro per il primo anno. Infine, software per velocizzare il tuo computer: con Cleanup Premium, puoi eliminare file inutili e fare spazio e migliorare le prestazioni, a soli 32,50 euro per il primo anno. Mentre Driver Updater aggiorna in automatico i driver obsoleti, al prezzo di 21,50 euro l’anno.

Avast: super sconti fino al 50%

La promo Avast è senza dubbi un’occasione da non perdere, vista la varietà di software di sicurezza sul piatto. Grazie agli sconti fino al 50% attivi ancora per poco, potrai proteggere il tuo dispositivo con strumenti estremamente affidabili: approfitta della promozione Avast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

