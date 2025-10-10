La suite di sicurezza e privacy online di PrivadoVPN in offerta a prezzo record

Ogni giorno i siti specializzati riportano uno o più casi di attacchi informatici andati a segno, un fenomeno purtroppo in continua crescita e che ha iniziato a prendere di mira anche l’utenza privata. Per arginare le minacce online, gli utenti comuni dovrebbero affidarsi a una piattaforma di sicurezza e privacy online affidabile, in grado non solo di contrastare virus, malware e quant’altro, ma anche di bloccare gli annunci pubblicitari e rendere invisibile la loro attività sul web.

A questo proposito, una delle migliori piattaforme oggi disponibili sul mercato è quella proposta da PrivadoVPN, servizio di rete privata virtuale che vanta una protezione antivirus avanzata, un numero di server VPN notevole, l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e un potente ad blocker.

Ve ne parliamo perché proprio in questi giorni il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta al prezzo record di 1,11 euro al mese. La promozione in corso, disponibile sul sito ufficiale del fornitore VPN, include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Più di una semplice VPN

La maggior parte delle VPN si limita a offrire il servizio base di rete privata virtuale, invece PrivadoVPN propone ai suoi utenti una suite completa di strumenti per la sicurezza e privacy online, grazie alla quale ognuno può ottenere una protezione avanzata dei suoi dispositivi informatici e della propria identità online.

PrivadoVPN rientra inoltra nella lista delle VPN no-log, vale a dire quelle che non raccolgono alcun dato personale dei loro utenti, per la massima trasparenza possibile. Un altro suo punto di forza è l’utilizzo del servizio su un numero di dispositivi illimitato con un singolo abbonamento.

Infine vi confermiamo che l’offerta sul piano di due anni di PrivadoVPN sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.