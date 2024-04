La TOP 5 Amazon del WEEKEND: le offerte SOTTOCOSTO più importanti

Il fine settimana è il periodo perfetto per fare gli acquisti su Amazon visto il tempo libero che in genere si possiede. Oggi di offerte ne sono arrivate tante nel mondo della tecnologia ed infatti ne sono state selezionate alcune appositamente.

Ci sono prodotti molto ambiti e ce ne sono alcuni che in molti non hanno notato, ma ugualmente performanti e convenienti dal punto di vista del prezzo.

Le offerte del weekend targate Amazon sono strepitose: ecco la lista

Exprotrek Action Cam 20 MP. Da 109,99 a 33,84 € con il 69% di sconto. In vista dell’estate che si avvicina, delle gite al mare e in montagna, ecco la telecamera perfetta per girare video all’avventura e dove non si può certamente prendere in considerazione lo smartphone. È dotata di due batterie e possiede tanti accessori.

Smart TV LG QNED da 55″ 4K. Da 729 a 659 € con il 10% di sconto. Tra le offerte migliori di giornata c’è questa straordinaria televisione, un prodotto che LG sta vendendo tantissimo vista la sua diagonale generosa, il suo 4K e il prezzo bassissimo.

Notebook HP con Ryzen 3 e 256 GB. Da 579 a 399 € con l’11% di sconto. A bordo di questo computer portatile c’è un processore Ryzen 3 5300U accompagnato da 256 GB di memoria interna e da 8 GB di memoria RAM. Il display da 15,6″ a risoluzione in full HD e come sistema operativo c’è Windows 11.

Router TP-Link Archer C80 Dual Band. Da 69,99 a 42,99 € con il 7% di sconto. Chiunque voglia una rete performante in casa deve acquistare questo modem, in grado di portare la rete ovunque. Le sue quattro antenne e il sistema OneMesh interno, favoriscono la ricezione.

Levapelucchi Philips elettrico. Da 19,99 a 12,90 € con il 35% di sconto. È questo l’accessorio perfetto quando si vuole rinnovare un capo d’abbigliamento. I pelucchi restano un lontano ricordo quando si usa questo dispositivo, piccolo, pratico e poco costoso.