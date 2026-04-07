La VPN di Surfshark è in offerta a meno di 2 euro al mese

I piani VPN di due anni di Surfshark sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese invece di 7,15 euro, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Quella di Surfshark è una VPN riconosciuta a livello internazionale. A seconda del piano selezionato, oltre al servizio di rete privata virtuale si può beneficiare anche della protezione da virus e malware, della riduzione drastica di truffe informatiche e spam, nonché del blocco della pubblicità dei siti web e del tracciamento dei dati.

I nuovi prezzi di Surfshark VPN scontati fino all’87%

La promozione in corso sul sito ufficiale di Surfshark prevede uno sconto massimo dell’87% rispetto al prezzo di listino. Nell’ambito della nuova offerta, il piano più economico – Surfshark Starter – parte da 1,99 euro al mese, con la possibilità inoltre di beneficiare di tre mesi extra di servizio in regalo indipendentemente dal piano scelto.

Di seguito una breve panoramica dell’offerta in corso:

Starter: 1,99 euro al mese , per un importo totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (sono inclusi 3 mesi extra di servizio in regalo)

, per un importo totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (sono inclusi 3 mesi extra di servizio in regalo) One: 2,49 euro al mese , per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (sono inclusi 3 mesi extra di servizio in regalo)

, per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (sono inclusi 3 mesi extra di servizio in regalo) One+: 4,19 euro al mese, per un importo totale di 113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro (sono inclusi 3 mesi extra di servizio in regalo)