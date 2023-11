La VPN migliore del mercato festeggia il Black Friday con una super offerta

Il Black Friday è arrivato anche in casa NordVPN, la VPN leader del mercato. Per tutti gli utenti sconti fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79€ al mese per 2 anni invece di 8,29€. In più, la promo lanciata in queste ultime ore consente di beneficiare di 3 mesi extra in regalo.

Velocità di connessione di gran lunga superiore alla concorrenza, nessun limite di larghezza di banda, rigida politica di no-log e crittografia di nuova generazione: queste le principali funzionalità messe in campo da NordVPN per la sicurezza delle persone e dei loro dispositivi. L’offerta è disponibile su questa pagina.

NordVPN lancia gli sconti del Black Friday (fino al 65%)

Il servizio di NordVPN offre uno streaming ininterrotto, dando la possibilità a chiunque di guardare i propri contenuti preferiti senza interruzioni o rallentamenti su tutti i dispositivi. Pollice in alto anche per l’utilizzo della crittografia A-256, grazie alla quale i dati online restano sempre al sicuro, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Riguardo alla privacy, NordVPN assicura una rigida politica di no-log. Questo significa che le informazioni private come dati di navigazione, indirizzi IP, log di traffico e larghezza di banda utilizzata non vengono né raccolte né memorizzate da terze persone. Gli unici a essere in possesso dei loro dati sono gli utenti stessi, nessun altro.

Con un unico account è possibile estendere il servizio VPN fino a sei dispositivi, beneficiando di una compatibilità estesa su tutti i principali sistemi operativi e browser. Inoltre, si ha anche l’opportunità di installare la VPN sul router, così da proteggere la propria rete domestica.

Puoi usufruire dello Sconto Black Friday di NordVPN su questa pagina. L’offerta potrebbe terminare già nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.