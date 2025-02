Lavora con un team remoto su una rete aziendale in sicurezza con questa VPN

Un numero crescente di aziende sta scegliendo di puntare sullo smart working per aumentare la produttività dei propri dipendenti, come dimostrano ormai dati inconfutabili al riguardo. Gli stessi lavoratori sono entusiasti all’idea di poter restare a casa anziché dover andare ogni giorno in ufficio, ciò però non toglie che il lavoro da casa nasconda più di un’insidia. Basti pensare ad esempio a una possibile vulnerabilità della propria connessione, che potrebbe consentire ad un hacker di accedere senza tante difficoltà nella rete di lavoro aziendale, con tutte le conseguenze del caso.

La soluzione migliore per lavorare con un team remoto su una rete aziendale in sicurezza è l’utilizzo di una VPN, vale a dire il servizio di rete privata virtuale che consente di mascherare l’indirizzo IP e nascondere così le attività svolte sul web e proteggere al tempo stesso la propria connessione. Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera NordVPN, in questi giorni in offerta da 3,39 euro al mese per due anni, con la possibilità di riscattare 6 mesi aggiuntivi in regalo per sé o da condividere con un amico.

Lavorare con un team remoto su una rete aziendale in sicurezza con NordVPN

Tra le tante funzionalità incluse nel servizio VPN di NordVPN figura anche Meshnet, un’opzione proprietaria che può tornare molto utile appunto per collaborare in sicurezza con un team remoto sulla rete dell’azienda. L’attivazione di Meshnet consente infatti di lavorare con un team remoto in completa sicurezza, ciò indipendentemente dalla propria posizione, come se tutti gli altri colleghi fossero connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Inoltre, sfruttando un tunnel crittografato, Meshnet permette di effettuare l’accesso a dispositivi remoti e di condividere dati sensibili. A conti fatti si tratta dunque di una funzionalità completa, capace di offrire un supporto indispensabile a un team remoto di una qualsiasi azienda.

L’opzione Meshnet è inclusa gratis in tutti i piani di NordVPN, la VPN di riferimento del settore, disponibile a partire da 3,39 euro al mese con sconti fino al 72%.