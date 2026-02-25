Le canzoni di Sanremo 2026 senza limiti gratis per 1 mese con Apple Music

Era inevitabile, ed è successo: la prima serata della 76^ edizione del Festival di Sanremo ha catalizzato l’attenzione di tutti. E il giorno dopo sono in tanti a cercare i brani che più hanno incontrato i loro gusti, indipendentemente dal cantante: per evitare blocchi pubblicitari tra un brano e l’altro, oppure limitazioni nei “salti” da questa o quell’altra canzone, la soluzione migliore è iscriversi a un servizio di abbonamento musicale in streaming.

Uno dei migliori in tal senso è Apple Music, con oltre 100 milioni di brani e playlist esclusive proprio per Sanremo 2026. I nuovi abbonati al servizio di Apple beneficiano di una prova gratuita di 1 mese, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdirlo in qualsiasi momento.

Ci sono anche due playlist esclusive

Oltre a tutte le trenta canzoni in gara del Festival di quest’anno, la sezione sanremese di Apple Music include due playlist esclusive curate personalmente da Laura Pausini, co-conduttrice per tutte le cinque serate della kermesse, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata in programma quest’oggi.

Per la sua personale playlist, la Pausini ha scelto queste canzoni:

E Poi (Giorgia)

Cinque Giorni (Michele Zarrillo)

Bambini (Paola Turci)

Due Vite (Marco Mengoni)

Non so più a chi credere (Biagio Antonacci)

Una Storia Importante (Eros Ramazzotti)

Cenere (Lazza)

Vita spericolata (Vasco Rossi)

Zitti e Buoni (Maneskin)

Voce (Madame)

Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa)

Io Come Farò (Ornella Vanoni)

Stiamo come stiamo (Loredana Bertè feat. Mia Martini)

Vattene amore (Mietta feat. Amedeo Minghi)

Non Amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta)

Questi invece i brani della playlist esclusiva di Achille Lauro:

Nel Blu Dipinto di Blu (Domenico Modugno)

Almeno tu nell’universo (Mia Martini)

Ancora (Eduardo De Crescenzo)

Vita spericolata (Vasco Rossi)

La Solitudine (Laura Pausini)

Rolls Royce (Achille Lauro)

Un’avventura (Lucio Battisti)

Ciao amore, ciao (Luigi Tenco)

Come saprei (Giorgia)

Incoscienti Giovani (Achille Lauro)

Luce – Tramonti A Nord Est (Elisa)

Un’emozione da poco (Anna Oxa

Re (Loredana Bertè)

Donne (Zucchero)

Maledetta Primavera (Loretta Goggi)

