Le canzoni di Sanremo 2026 senza limiti gratis per 1 mese con Apple Music

In più l'esclusiva playlist di Laura Pausini, scelta come co-conduttrice della 76esima edizione del Festival.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 feb 2026
Era inevitabile, ed è successo: la prima serata della 76^ edizione del Festival di Sanremo ha catalizzato l’attenzione di tutti. E il giorno dopo sono in tanti a cercare i brani che più hanno incontrato i loro gusti, indipendentemente dal cantante: per evitare blocchi pubblicitari tra un brano e l’altro, oppure limitazioni nei “salti” da questa o quell’altra canzone, la soluzione migliore è iscriversi a un servizio di abbonamento musicale in streaming.

Uno dei migliori in tal senso è Apple Music, con oltre 100 milioni di brani e playlist esclusive proprio per Sanremo 2026. I nuovi abbonati al servizio di Apple beneficiano di una prova gratuita di 1 mese, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdirlo in qualsiasi momento.

Ci sono anche due playlist esclusive

Oltre a tutte le trenta canzoni in gara del Festival di quest’anno, la sezione sanremese di Apple Music include due playlist esclusive curate personalmente da Laura Pausini, co-conduttrice per tutte le cinque serate della kermesse, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata in programma quest’oggi.

Per la sua personale playlist, la Pausini ha scelto queste canzoni:

  • E Poi (Giorgia)
  • Cinque Giorni (Michele Zarrillo)
  • Bambini (Paola Turci)
  • Due Vite (Marco Mengoni)
  • Non so più a chi credere (Biagio Antonacci)
  • Una Storia Importante (Eros Ramazzotti)
  • Cenere (Lazza)
  • Vita spericolata (Vasco Rossi)
  • Zitti e Buoni (Maneskin)
  • Voce (Madame)
  • Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa)
  • Io Come Farò (Ornella Vanoni)
  • Stiamo come stiamo (Loredana Bertè feat. Mia Martini)
  • Vattene amore (Mietta feat. Amedeo Minghi)
  • Non Amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta)

Questi invece i brani della playlist esclusiva di Achille Lauro:

  • Nel Blu Dipinto di Blu (Domenico Modugno)
  • Almeno tu nell’universo (Mia Martini)
  • Ancora (Eduardo De Crescenzo)
  • Vita spericolata (Vasco Rossi)
  • La Solitudine (Laura Pausini)
  • Rolls Royce (Achille Lauro)
  • Un’avventura (Lucio Battisti)
  • Ciao amore, ciao (Luigi Tenco)
  • Come saprei (Giorgia)
  • Incoscienti Giovani (Achille Lauro)
  • Luce – Tramonti A Nord Est (Elisa)
  • Un’emozione da poco (Anna Oxa
  • Re (Loredana Bertè)
  • Donne (Zucchero)
  • Maledetta Primavera (Loretta Goggi)
