Le canzoni di Sanremo 2026 senza limiti gratis per 1 mese con Apple Music

Era inevitabile, ed è successo: la prima serata della 76^ edizione del Festival di Sanremo ha catalizzato l’attenzione di tutti. E il giorno dopo sono in tanti a cercare i brani che più hanno incontrato i loro gusti, indipendentemente dal cantante: per evitare blocchi pubblicitari tra un brano e l’altro, oppure limitazioni nei “salti” da questa o quell’altra canzone, la soluzione migliore è iscriversi a un servizio di abbonamento musicale in streaming.
Uno dei migliori in tal senso è Apple Music, con oltre 100 milioni di brani e playlist esclusive proprio per Sanremo 2026. I nuovi abbonati al servizio di Apple beneficiano di una prova gratuita di 1 mese, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdirlo in qualsiasi momento.
Ci sono anche due playlist esclusive
Oltre a tutte le trenta canzoni in gara del Festival di quest’anno, la sezione sanremese di Apple Music include due playlist esclusive curate personalmente da Laura Pausini, co-conduttrice per tutte le cinque serate della kermesse, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata in programma quest’oggi.
Per la sua personale playlist, la Pausini ha scelto queste canzoni:
- E Poi (Giorgia)
- Cinque Giorni (Michele Zarrillo)
- Bambini (Paola Turci)
- Due Vite (Marco Mengoni)
- Non so più a chi credere (Biagio Antonacci)
- Una Storia Importante (Eros Ramazzotti)
- Cenere (Lazza)
- Vita spericolata (Vasco Rossi)
- Zitti e Buoni (Maneskin)
- Voce (Madame)
- Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa)
- Io Come Farò (Ornella Vanoni)
- Stiamo come stiamo (Loredana Bertè feat. Mia Martini)
- Vattene amore (Mietta feat. Amedeo Minghi)
- Non Amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta)
Questi invece i brani della playlist esclusiva di Achille Lauro:
- Nel Blu Dipinto di Blu (Domenico Modugno)
- Almeno tu nell’universo (Mia Martini)
- Ancora (Eduardo De Crescenzo)
- Vita spericolata (Vasco Rossi)
- La Solitudine (Laura Pausini)
- Rolls Royce (Achille Lauro)
- Un’avventura (Lucio Battisti)
- Ciao amore, ciao (Luigi Tenco)
- Come saprei (Giorgia)
- Incoscienti Giovani (Achille Lauro)
- Luce – Tramonti A Nord Est (Elisa)
- Un’emozione da poco (Anna Oxa
- Re (Loredana Bertè)
- Donne (Zucchero)
- Maledetta Primavera (Loretta Goggi)