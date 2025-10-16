Le soluzioni AVG per la sicurezza e privacy online in sconto del 60%

I prezzi partono da 3,13 euro al mese per il primo anno, con una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 ott 2025
L’ultimo caso relativo alle clonazioni delle carte di credito di ignari utenti ad opera di una banda di criminali informatici con sede a Napoli ha avuto una notevole risonanza nei mass media, tanto che a parlarne è stato anche il Corriere della Sera. Era dunque inevitabile che la notizia arrivasse a un ampio pubblico di persone, molte delle quali ora si stanno domandando in che modo sia possibile evitare di finire nella trappola del phishing.

La soluzione più logica, e al tempo stesso affidabile, per mettersi al riparo dalle truffe online è di sottoscrivere un pacchetto di cybersecurity completo. Un semplice antivirus non è più sufficiente, tantomeno la protezione firewall integrata nella maggior parte dei computer oggi in commercio. Le minacce informatiche hanno compiuto un salto qualitativo molto importante, ecco perché è necessario adeguare i propri strumenti di sicurezza nel migliore dei modi.

Una risposta convincente arriva dai nuovi prodotti per la sicurezza e privacy online di AVG, vale a dire AVG Internet Security e AVG Ultimate, che oltre a garantire una protezione completa contro le nuove minacce del web fanno sì che le prestazioni dei dispositivi in uso restino sempre le stesse a tutte le ore del giorno.

Entrambi i prodotti bloccano virus e malware, assicurano una protezione granitica dal ransomware e impediscono ai loro utenti di collegarsi ai siti web contraffatti e non sicuri, allestiti appositamente dai cybercriminali per carpire i dati sensibili come informazioni personali e bancarie delle loro ignare vittime.

Dei due, AVG Ultimate è il pacchetto più completo, dal momento che include tre servizi proprietari aggiuntivi: AVG TuneUp per l’ottimizzazione delle performance dei dispositivi e dello spazio di archiviazione, AVG Secure VPN per una navigazione sicura e privata, e AVG AntiTrack per il blocco del tracciamento dei dati.

La promozione in corso permette di risparmiare il 60% sul primo anno sia di AVG Internet Security che AVG Ultimate, con prezzi rispettivamente pari a 3,13 euro e 4,33 euro al mese.

