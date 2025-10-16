Le soluzioni AVG per la sicurezza e privacy online in sconto del 60%

L’ultimo caso relativo alle clonazioni delle carte di credito di ignari utenti ad opera di una banda di criminali informatici con sede a Napoli ha avuto una notevole risonanza nei mass media, tanto che a parlarne è stato anche il Corriere della Sera. Era dunque inevitabile che la notizia arrivasse a un ampio pubblico di persone, molte delle quali ora si stanno domandando in che modo sia possibile evitare di finire nella trappola del phishing.

La soluzione più logica, e al tempo stesso affidabile, per mettersi al riparo dalle truffe online è di sottoscrivere un pacchetto di cybersecurity completo. Un semplice antivirus non è più sufficiente, tantomeno la protezione firewall integrata nella maggior parte dei computer oggi in commercio. Le minacce informatiche hanno compiuto un salto qualitativo molto importante, ecco perché è necessario adeguare i propri strumenti di sicurezza nel migliore dei modi.

Una risposta convincente arriva dai nuovi prodotti per la sicurezza e privacy online di AVG, vale a dire AVG Internet Security e AVG Ultimate, che oltre a garantire una protezione completa contro le nuove minacce del web fanno sì che le prestazioni dei dispositivi in uso restino sempre le stesse a tutte le ore del giorno.

Entrambi i prodotti bloccano virus e malware, assicurano una protezione granitica dal ransomware e impediscono ai loro utenti di collegarsi ai siti web contraffatti e non sicuri, allestiti appositamente dai cybercriminali per carpire i dati sensibili come informazioni personali e bancarie delle loro ignare vittime.

Dei due, AVG Ultimate è il pacchetto più completo, dal momento che include tre servizi proprietari aggiuntivi: AVG TuneUp per l’ottimizzazione delle performance dei dispositivi e dello spazio di archiviazione, AVG Secure VPN per una navigazione sicura e privata, e AVG AntiTrack per il blocco del tracciamento dei dati.

La promozione in corso permette di risparmiare il 60% sul primo anno sia di AVG Internet Security che AVG Ultimate, con prezzi rispettivamente pari a 3,13 euro e 4,33 euro al mese.