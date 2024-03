Logitech K380, la tastiera COMPATTA e multidispositivo (-52%)

Quando si acquista una periferica a marchio Logitech, non c’è alcun rischio di mancare il bersaglio. La K380, ad esempio, è una tastiera Bluetooth dal costo relativamente contenuto (il prezzo di listino è di 60 euro) che può essere utilizzati con addirittura tre diversi dispositivi in contemporanea. E poi è perfetta sia per Windows che macOS, includendo tutti i tasti per interagire senza compromessi con i due sistemi operativi.

La notizia del giorno è che, grazie all’offerta a tempo di Amazon (-52%), la periferica wireless costa solo 28,55 euro, spedizione compresa.

Logitech K380: la tastiera Bluetooth multidispositivo oggi costa meno di 30 euro su Amazon

La K380 è estremamente compatta e leggera, con un peso di soli 420 grammi. Le dimensioni contenute la rendono ideale per essere trasportata in borsa o nello zaino, senza occupare troppo spazio. La periferica si collega a dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e ChromeOS tramite Bluetooth, eliminando la necessità di cavi e adattatori. La tastiera può essere associata a fino a tre dispositivi contemporaneamente, permettendo di passare facilmente da uno all’altro con un semplice tocco di un pulsante.

Nonostante le dimensioni ridotte, la Logitech K380 offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa. I tasti a profilo ribassato sono silenziosi e morbidi al tatto, garantendo una digitazione fluida e piacevole anche per sessioni di scrittura prolungate. Il layout è lo standard italiano, con tasti funzione e multimediali dedicati per un accesso rapido alle funzioni più utilizzate.

Interessati e utili sono la funzione di blocco automatico dei tasti in caso di inutilizzo per risparmiare energia e la possibilità di attivare la modalità di abbinamento Bluetooth con un semplice tasto. Per quanto riguarda la batteria, la tastiera è alimentata da due pile AA (incluse nella confezione) che garantiscono un’autonomia di fino a due anni, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

La Logitech K380 è dunque una tastiera wireless compatta, versatile e confortevole. Il design minimalista, la connettività Bluetooth multi-dispositivo, l’esperienza di digitazione piacevole e le funzionalità avanzate la rendono una soluzione perfetta per la produttività.