Luce e gas a prezzo ancora conveniente: ultima chiamata da Octopus

Il termine ultimo per sottoscrivere l'offerta a prezzo fisso alle seguenti condizioni scade alla mezzanotte del 3 marzo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 mar 2026
Luce e gas a prezzo ancora conveniente: ultima chiamata da Octopus
Freepik

È notizia recente il rincaro esponenziale del gas di questi ultimi giorni dopo lo scoppio della guerra in Iran, aumento che avrà ripercussioni sostanziali per milioni di famiglie italiane. In un contesto simile diventa dunque ancora più importante affidarsi a un fornitore del mercato libero italiano che offra tariffe luce e gas a prezzi ancora convenienti: uno dei migliori è proprio Octopus, che oggi vede scadere le ultime tariffe relative all’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M, con cui si può bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi.

Pagina offerta Octopus

Grazie alle sue tariffe altamente concorrenziali, Octopus Energy ha guadagnato grande credito tra gli utenti italiani. Questo però non è il suo unico pregio, come dimostrano da una parte l’assenza dei costi nascosti e dall’altra la possibilità di chiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex anche al termine del primo anno (da questo punto di vista rappresenta realmente un’eccezione notevole rispetto ai suoi più diretti concorrenti nel nostro Paese).

octopus fissa 12 mesi fino al 3 marzo

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus in scadenza il 3 marzo

Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 3 marzo, sarà possibile sottoscrivere Octopus Fissa 12M bloccando il costo della materia prima Luce e Gas per un anno alle seguenti tariffe: 0,1045 euro/kWh per la luce e 0,365 euro/Smc per il gas; invariati invece i costi di commercializzazione, rispettivamente pari a 6 euro al mese (72 euro l’anno) e 7 euro al mese (84 euro l’anno).

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1045 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per un anno
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 72 euro in un anno)

Gas

  • 0,365 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per un anno
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 84 euro in un anno)

Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile cliccando il bottone qui in basso.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Apple TV+: prova gratis 7 giorni e guarda tutte le serie e i film senza pubblicità
Offerte

Apple TV+: prova gratis 7 giorni e guarda tutte le serie e i film senza pubblicità
Serie A, 27^ giornata: ecco tutti gli orari e i telecronisti DAZN
Offerte

Serie A, 27^ giornata: ecco tutti gli orari e i telecronisti DAZN
Octopus: ecco le attuali tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo
Offerte

Octopus: ecco le attuali tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo
Imparare una nuova lingua: rilancia i propositi del 2026 con uno sconto imperdibile
Offerte

Imparare una nuova lingua: rilancia i propositi del 2026 con uno sconto imperdibile
Link copiato negli appunti