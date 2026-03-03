Luce e gas a prezzo ancora conveniente: ultima chiamata da Octopus

È notizia recente il rincaro esponenziale del gas di questi ultimi giorni dopo lo scoppio della guerra in Iran, aumento che avrà ripercussioni sostanziali per milioni di famiglie italiane. In un contesto simile diventa dunque ancora più importante affidarsi a un fornitore del mercato libero italiano che offra tariffe luce e gas a prezzi ancora convenienti: uno dei migliori è proprio Octopus, che oggi vede scadere le ultime tariffe relative all’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M, con cui si può bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi.

Grazie alle sue tariffe altamente concorrenziali, Octopus Energy ha guadagnato grande credito tra gli utenti italiani. Questo però non è il suo unico pregio, come dimostrano da una parte l’assenza dei costi nascosti e dall’altra la possibilità di chiedere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex anche al termine del primo anno (da questo punto di vista rappresenta realmente un’eccezione notevole rispetto ai suoi più diretti concorrenti nel nostro Paese).

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Octopus in scadenza il 3 marzo

Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 3 marzo, sarà possibile sottoscrivere Octopus Fissa 12M bloccando il costo della materia prima Luce e Gas per un anno alle seguenti tariffe: 0,1045 euro/kWh per la luce e 0,365 euro/Smc per il gas; invariati invece i costi di commercializzazione, rispettivamente pari a 6 euro al mese (72 euro l’anno) e 7 euro al mese (84 euro l’anno).

Luce (tariffa monoraria)

0,1045 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per un anno

: costo della materia prima Luce bloccato per un anno 6 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 72 euro in un anno)

Gas

0,365 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per un anno

: costo della materia prima Gas bloccato per un anno 7 euro al mese: costo di commercializzazione (per complessivi 84 euro in un anno)

Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile cliccando il bottone qui in basso.