Mare Fuori 5: come vedere la nuova stagione in streaming

Mare Fuori 5, la nuova stagione della serie tv italiana ideata da Cristiana Farina, debutterà mercoledì 12 marzo su RaiPlay con i primi 6 episodi. Due settimane più tardi, a partire dal 24 marzo, andrà in onda anche in chiaro su Rai 2 con i restanti sei episodi.

Per vedere i nuovi episodi di Mare Fuori in streaming dall’Italia è sufficiente collegarsi su RaiPlay, disponibile tramite app o sito web. Se si è invece all’estero occorre attivare una VPN, il servizio che consente di guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi, superando il blocco geografico che impedisce la loro visione quando si è fuori dall’Italia.

Le novità di Mare Fuori 5

La quinta stagione di Mare Fuori presenta diverse novità rispetto ai precedenti capitoli. In primis c’è da registrare l’arrivo del regista Ludovico Di Martino, che va a sostituire Ivan Franceschini.

Ci sono poi new entry anche nel cast: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio interpreteranno Samuele e Federico, una coppia di criminali originari del Nord Italia; arriveranno poi Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, interpreti di Marta e Sonia, due amiche di fatto inseparabili; spazio poi ad Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che presteranno il volto a due criminali della Napoli bene.

Del cast storico restano invece Maria Esposito (Rosa Ricci), Clotilde Esposito (Silvia Scacco), Giovanna Sannino (Carmela Valestro), Lucrezia Guidone (Sofia Durante) e Carmine Recano (Massimo Esposito). Confermata infine l’assenza degli attori Nicola Maupas, Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, protagonisti delle passate stagioni.