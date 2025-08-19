Margex offre un bonus del 20% sui depositi

Gli appassionati di trading di criptovalute hanno motivo di festeggiare grazie alla nuova promozione Margex. Per un periodo limitato, la piattaforma offre un bonus del 20% su tutti i depositi superiori a 100 USD. Che tu scelga stablecoin o altre criptovalute, ti basta un semplice codice per ottenere il bonus su ogni versamento idoneo.

Questo incentivo consente ai trader di ridurre le commissioni di transazione e, di conseguenza, aumentare la redditività delle proprie operazioni.

Scopri qui di seguito tutti i dettagli sull’offerta di deposito Margex e altri vantaggi per ottimizzare le tue sessioni di trading.

Come usufruire del bonus di deposito Margex

Attivare questa offerta è semplice e veloce. Se non possiedi ancora un account, il primo passo è registrarsi sul sito di Margex.

Poi segui questi passaggi:

Vai alla sezione Wallet – Accedi al tuo account e apri la sezione “Wallet” di Margex. Seleziona il metodo di deposito – Scegli tra le criptovalute disponibili o le altre opzioni di pagamento accettate. Utilizza il codice promozionale Margex – Per ogni deposito superiore a 100 USD, inserisci il codice MARGEXBONUS per ottenere un extra del 20%. Conferma la tua transazione – Una volta confermato il deposito e accreditato su Margex, i fondi bonus appariranno automaticamente nel saldo dedicato. Questi fondi vengono utilizzati per ridurre le tue commissioni di trading. Ciò significa che il margine consumato dalle commissioni si abbassa, consentendoti di guadagnare di più sulle tue posizioni. Ogni transazione di apertura o chiusura viene ridotta del 50% grazie al bonus, che copre metà delle commissioni.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare i termini e condizioni completi sul sito ufficiale di Margex.

Bonus aggiuntivi di Margex

50 $ gratuiti all’iscrizione

I nuovi iscritti ricevono un bonus di benvenuto di 50 USD. Ideale per testare la piattaforma o fare pratica con piccole posizioni senza utilizzare il proprio capitale iniziale. Un’opportunità preziosa per i principianti che vogliono iniziare a fare trading reale in sicurezza.

Bonus sul primo deposito

Oltre al bonus di iscrizione, Margex offre altri 50 USD se il primo deposito supera i 100 USD.

Questo importo è aggiuntivo rispetto al bonus del 20% sui depositi, il che significa che un nuovo utente può combinare entrambe le promozioni e partire con un capitale extra totale di 100 USD.

Sconti sulle commissioni di trading

Il vantaggio più immediato? Uno sconto automatico sulle commissioni. Alla chiusura di ogni posizione, fino al 50% dei costi complessivi (commissioni e tasso di finanziamento) viene coperto dal saldo bonus.

Questi rimborsi vengono accreditati direttamente nella valuta utilizzata per la tua operazione, rappresentando un risparmio significativo per i trader attivi.

Come funzionano i bonus di Margex

Per sfruttare al massimo questi vantaggi, ecco le regole di base:

Nessun prelievo – I bonus non sono asset prelevabili. Servono esclusivamente a ridurre le spese di trading, aumentando così i profitti netti.

– I bonus non sono asset prelevabili. Servono esclusivamente a ridurre le spese di trading, aumentando così i profitti netti. Saldo dedicato – I fondi bonus sono visibili in una sezione separata del tuo portafoglio Margex.

– I fondi bonus sono visibili in una sezione separata del tuo portafoglio Margex. Riduzione automatica delle commissioni – Per ogni operazione, fino al 50% delle commissioni viene dedotto automaticamente dal saldo bonus.

– Per ogni operazione, fino al delle commissioni viene dedotto automaticamente dal saldo bonus. Supporto collaterale – I bonus vengono convertiti nella valuta dell’operazione, rafforzando le posizioni come garanzia aggiuntiva.

I principali vantaggi del trading su Margex

Dal suo debutto nel 2019, Margex ha conquistato oltre 500.000 utenti in tutto il mondo. Un traguardo reso possibile da una combinazione di semplicità d’uso, strumenti potenti e sicurezza avanzata:

Facile da usare – Interfaccia chiara e intuitiva che semplifica sia gli investimenti sia la gestione dei fondi, anche per chi è alle prime armi.

– Interfaccia chiara e intuitiva che semplifica sia gli investimenti sia la gestione dei fondi, anche per chi è alle prime armi. Strumenti avanzati – Possibilità di fare trading su diverse coppie crypto (BTC, ETH, SOL, ecc.) con leva fino a 100x , oltre a derivati per strategie più aggressive.

– Possibilità di fare trading su diverse coppie crypto (BTC, ETH, SOL, ecc.) con leva fino a , oltre a derivati per strategie più aggressive. Sicurezza di alto livello – Archiviazione a freddo con firme multiple, autenticazione a due fattori (2FA) e verifiche rigorose per proteggere asset e dati sensibili.

– Archiviazione a freddo con firme multiple, autenticazione a due fattori (2FA) e verifiche rigorose per proteggere asset e dati sensibili. Social trading – Copia istantaneamente le strategie dei migliori trader grazie allo strumento di copy trading integrato, ideale anche per i principianti che vogliono generare reddito.

Per approfondire, consulta la documentazione ufficiale sul trading di derivati e scopri tutte le opzioni avanzate e i relativi rischi.

Margex consente l’affiliate marketing?

Sì. L’exchange offre un programma di affiliazione: basta condividere il proprio link referral per guadagnare commissioni ogni volta che un nuovo utente si iscrive e inizia a fare trading tramite il tuo invito.

Invitando i tuoi amici a iscriversi a Margex, puoi guadagnare il 40% delle commissioni generate dalle loro attività di trading.

Le ricompense vengono pagate direttamente in BTC e possono rappresentare un flusso di reddito passivo interessante.

Per tutti i dettagli e le condizioni, consulta la documentazione ufficiale dell’exchange.

Margex è la soluzione ideale per i bonus di trading in criptovalute?

Con il bonus del 20% attualmente attivo, ogni deposito superiore a 100 USD ti permette di ridurre le commissioni di trading in modo significativo.

Margex si conferma quindi un’ottima scelta sia per i trader esperti che per i principianti che vogliono massimizzare i profitti e ridurre i costi operativi.

Ricorda: per beneficiare della promozione, inserisci il codice MARGEXBONUS al momento del deposito e assicurati di versare almeno 100 USD per essere idoneo.

Iscriviti a Margex oggi stesso e approfitta del bonus finché l’offerta è disponibile.