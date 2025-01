MasterChef 14: come vedere la quinta puntata in streaming dall'estero

Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW andrà in onda la quinta puntata di MasterChef 14, la nuova edizione di quest’anno del cookie-show più amato dagli italiani. Stando alle prime anticipazioni, la puntata di oggi sarà dedicata interamente alla celebrazione di Gualtiero Marchesi, cuoco e gastronomo italiano di fama internazionale scomparso nel dicembre 2017: per giunta, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare una delle sfide più difficili di questa stagione.

Se ci si trova all'estero, per vedere la quinta puntata di MasterChef Italia 14 occorre attivare il pass Entertainment di NOW e un servizio VPN per simulare una connessione dall'Italia.

Come vedere la quinta puntata di MasterChef 14 dall’estero

La visione in streaming dall’estero della puntata di giovedì 9 gennaio di MasterChef 14 richiede il pass Entertainment di NOW e l’uso di una VPN. Il pass Entertainment della piattaforma NOW include l’intera programmazione live e on demand del pacchetto Sky TV, che dà accesso a tutti gli show, le serie e i documentari di Sky.

Una volta poi scelto il servizio VPN preferito, è sufficiente accedere con le credenziali utilizzate in fase di registrazione e selezionare uno dei server VPN disponibili in Italia, in modo da far credere ai provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese. Così facendo, dopo pochi istanti cadrà il blocco geografico che impedisce la visione della puntata di MasterChef di questa sera e di tutti gli altri contenuti delle piattaforme streaming a cui si è iscritti.

