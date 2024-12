MasterChef Italia al via: guarda la nuova stagione anche dall'estero

MasterChef Italia torna in onda con una nuova stagione giovedì 12 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Anche quest’anno i giudici del cooking-show targato Sky saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chiamati a scegliere lo chef amatoriale d’Italia migliore. Il premio al vincitore è di 100.000 euro in gettoni d’oro, a cui si aggiungono un corso di alta formazione presso ALMA (La Scuola Internazionale di Cucina Italiana) e la pubblicazione del primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi.

Per vedere MasterChef Italia in streaming dall’estero occorrono il pass Entertainment di NOW (in questi giorni in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi) e una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione dall’Italia.

Una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, per via della sua velocità di connessione e per i tanti server VPN messi a disposizione per ciascun utente. Per effetto del 74% di sconto applicabile a tutti i piani della durata di due anni, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese. La promozione prevede anche 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere MasterChef Italia in diretta streaminig dall’estero

La visione delle puntate di MasterChef Italia 14 in streaming dall’estero richiede il pass Entertainment della piattaforma NOW e una VPN. L’appuntamento con l’inizio di ogni puntata è fissato per tutti i giovedì alle ore 21:15 (in Italia).

Una volta scelta la VPN a cui affidarsi, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare la nuova stagione di MasterChef e selezionare un server VPN posizionato in Italia. Così facendo, si farà credere di essere connessi dal nostro Paese, andando a sbloccare immediatamente la visione di tutti i contenuti che all’estero non sono accessibili a causa delle restrizioni geografiche.

NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi, il prezzo più basso dell’anno. L’offerta in corso in questi giorni è la stessa della settimana del Black Friday e del Cyber Monday.