MasterChef riapre le cucine, goditi la prima puntata su NOW

Questa sera riparte MasterChef Italia con una nuova stagione. Anche quest’anno l’appuntamento in streaming è in esclusiva su NOW, tutti i giovedì alle 21:15, con la possibilità di rivedere ogni nuova puntata a tutte le ore del giorno grazie al catalogo on-demand della piattaforma.

Grazie alla nuova offerta di NOW, puoi attivare il Pass Entertainment a partire da 6,99€ al mese per 1 anno, pagando 12 mesi al prezzo di 10.

Riparte oggi una nuova edizione di MasterChef Italia, in streaming solo su NOW

La nuova stagione di MasterChef prevede la presenza di un giudice ombra accanto a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, confermatissimi rispetto alle passate edizioni. Per loro è il quinto anno consecutivo alla guida del cooking show più seguito della televisione italiana.

Tanti gli ospiti nazionali e internazionali che impreziosiranno il percorso degli aspiranti chef. Tra questi anche Assaf Granit, originario di Gerusalemme e chef da una stella Michelin. Ci sarà poi il ritorno di Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, oltre naturalmente a quello di Iginio Massari, il maestro dei maestri pasticceri italiani.

Inoltre, incluse nel Pass Entertainment anche le serie TV italiane e internazionali, insieme agli altri show di Sky per tutta la famiglia.

La tredicesima stagione del cooking show più seguito d'Italia andrà in onda tutti i giovedì alle 21:15.

