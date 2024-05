Maya Mobile: la eSIM che ti porta in vacanza

L’organizzazione di un viaggio all’estero fai da te comporta tutta una serie di ricerche tra voli aerei, hotel, trasporti ed escursioni varie. Ma c’è un altro aspetto da non trascurare, uno dei più importanti: la connettività Internet.

Una vacanza al di fuori dei Paesi Ue obbliga infatti chiunque a fare i conti con i costi esorbitanti del roaming, per questo motivo è indispensabile trovare un servizio conveniente che consenta di avere Internet senza spendere una fortuna. Uno dei punti di riferimento è Maya Mobile, l’eSIM per il viaggio.

Maya Mobile, dì addio ai costi del roaming

Il servizio Maya Mobile offre piani eSIM prepagati o illimitati per i viaggi internazionali, con una connettività in 4G o 5G. Ciascuna eSIM include anche la comoda funzione hotspot Wi-Fi, grazie alla quale è possibile condividere la propria connessione mobile con una o più persone.

Oltre ai piani illimitati e all’hotspot Wi-Fi, l’eSIM di Maya Mobile si distingue dalle altre per offrire un’attivazione e installazione istantanee, semplificando il più possibile la connettività all’estero per le persone che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. In caso di problemi, un team di supporto attivo in tutto il mondo è pronto a venire in soccorso degli utenti in qualsiasi momento della loro vacanza.

Per l’attivazione dell’eSIM occorrono appena cinque minuti. Tutto quello che bisogna fare è scegliere uno dei piani messi a disposizione da Maya Mobile (illimitato o prepagato), scannerizzare il QR Code ricevuto all’indirizzo email indicato in fase di registrazione e seguire infine la procedura guidata per attivare il piano scelto.

L’elenco dei Paesi disponibili, e i relativi piani, è su questa pagina del sito ufficiale Maya Mobile.