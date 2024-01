Memtest86+: la nuova versione controlla la RAM live e supporta memorie ECC

Tra i programmi di diagnostica progettati per testare e verificare la stabilità della memoria RAM di qualunque computer, Memtest86+ è senza dubbio uno dei più conosciuti, apprezzati e utilizzati. La sua funzione principale consiste nell’individuare eventuali errori nella memoria del sistema, che potrebbero causare problemi come crash, errori durante l’utilizzo delle applicazioni o comportamenti imprevedibili.

Memtest86+ va eseguito servendosi di un’unità USB avviabile: impostando la corretta sequenza di boot nel BIOS, il programma sarà automaticamente caricato. Non appena in esecuzione, Memtest86+ esegue una serie di test sulla memoria RAM: le verifiche includono la scrittura e la lettura di dati su varie parti della memoria per identificare eventuali errori.

L’utente può visualizzare, in tempo reale, la quantità totale di memoria, il numero di test eseguiti, il numero di errori rilevati e altre informazioni tecniche. Il programma offre una semplice interfaccia testuale (non è dotato di GUI): gli errori sono evidenziati in modo che sia possibile identificarli facilmente.

Le novità della nuova versione di Memtest86+

L’ultimo aggiornamento di Memtest86+ era arrivato circa due anni fa, quando l’applicazione si presentò in veste rinnovata dopo una lunghissima attesa, che durava ormai dai primi anni 2000. Adesso l’utilità giunge alla major release 7.0 presentando un paio di funzionalità aggiuntive davvero interessanti.

Con la completa riscrittura del codice sorgente di Memtest86+ V6, gli autori del programma hanno preparato il terreno per il lancio di tutta una serie di nuove funzionalità.

Ecco quindi che la nuova versione (7.0) del programma introduce il supporto delle impostazioni RAM “live”. Le impostazioni della RAM includono parametri come la frequenza (o velocità) della memoria, i tempi di latenza, la tensione e altre opzioni avanzate. Memtest86+ diventa in grado di interagire con le impostazioni della memoria in tempo reale dialogando (attività di polling) con l’IMC (Integrated Memory Controller), il componente del processore che gestisce la comunicazione tra quest’ultimo e la RAM.

Memtest86+ V7 introduce inoltre il supporto sperimentale per il polling ECC (Error Correction Code). Le ECC RAM sono memorie in grado di individuare e correggere gli errori a livello bit. Facendo leva sul polling, Memtest86+ può monitorare e rilevare eventuali errori corretti dalla memoria ECC mentre il sistema è in esecuzione ed è posto in condizioni di stress.

L’impostazione della RAM “live” è supportata nel caso di tutte le CPU Intel, comprese quelle di 14esima generazione. Le RAM ECC sono invece oggetto di verifica, al momento, solo con alcuni modelli di processori AMD Ryzen.

L’aggiunta del supporto per MMIO UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) sta inoltre a significare che Memtest86+ può adesso interagire con i componenti UART, che consentono la comunicazione seriale, attraverso la mappatura diretta della memoria.

I possibili utilizzi di Memtest86+

Grazie alla semplicità di Memtest86+, gli utenti possono facilmente ricorrere a questa utilità per individuare i problemi della RAM relativi a un modulo di memoria specifico o a uno slot DIMM.

Tanti appassionati di overclocking usando a loro volta Memtest86+ per individuare le impostazioni ottimali (anche a livello di tensioni in gioco…) al fine di ottenere una configurazione stabile della memoria. A seconda del quantitativo di memoria RAM installata e delle sue prestazioni, Memtest86+ potrebbe impiegare molto tempo per completare il test.

Gli sviluppatori forniscono le immagini ISO da usare per il caricamento del programma in una chiavetta USB avviabile. La nuova versione può essere scaricata dal sito ufficiale facendo riferimento ai link che compaiono nel riquadro di destra, al di sotto della voce Download latest version.

Per predisporre un supporto USB esterno con Memtest86+, è possibile utilizzare Rufus. Se si volesse inserire Memtest86+ in un’unità avviabile che contiene anche altri elementi (come ad esempio una distribuzione Linux, il supporto d’installazione di Windows o altre utilità…) è possibile ricorrere a Ventoy, utilità per avviare più immagini ISO dalla stessa unità USB di boot.

Memtest86+ non va confuso con MemTest86, applicazione a pagamento sviluppata da PassMark. Anch’essa consente di provare la RAM facendo emergere eventuali difetti. Nel momento in cui scriviamo, l’ultimo aggiornamento risale a ottobre 2023.

Credit immagine in apertura: iStock.com – davidf