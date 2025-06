Un’alleanza senza precedenti potrebbe dare una svolta al settore wearable: Meta e Prada uniscono le forze per ridefinire il concetto di occhiali smart. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di dispositivi premium, che combinano innovazione tecnologica e design di lusso, segnando una svolta strategica per entrambe le aziende.

Secondo quanto riportato da CNBC, la partnership tra il colosso tecnologico di Facebook e la celebre maison italiana si distingue per la sua unicità. Finora, Meta aveva concentrato i propri sforzi esclusivamente sulla collaborazione con il gruppo EssilorLuxottica, produttore di marchi iconici come Ray-Ban e Oakley. Tuttavia, l’accordo con Prada introduce un nuovo paradigma, poiché il brand italiano, pur avendo recentemente rinnovato un contratto decennale con il gigante dell’occhialeria, mantiene una propria indipendenza strategica.

La sinergia Meta e Prada punta ad abbinare tecnologia e lusso

Il mercato ha già dimostrato un notevole interesse per gli occhiali smart di Meta, con milioni di unità vendute nella versione Ray-Ban. Questi dispositivi integrano funzionalità avanzate come la registrazione video e l’assistenza basata su tecnologia AI, senza rinunciare a un design accattivante. Con l’ingresso di Prada, l’offerta punta a un livello ancora più elevato, grazie a un’estetica raffinata che mira a conquistare una clientela sofisticata e disposta a investire in accessori tecnologici di lusso.

Parallelamente, Meta non interrompe la collaborazione con la già citata EssilorLuxottica. Si prevede infatti l’annuncio imminente di nuovi modelli di occhiali smart a marchio Oakley, con un prezzo stimato intorno ai 360 dollari. Questa doppia strategia sottolinea l’intenzione dell’azienda di presidiare diverse fasce di mercato, rispondendo sia alle esigenze degli appassionati di tecnologia sia a quelle dei consumatori più attenti alla moda.

La partnership con Prada rappresenta un’opportunità unica per ridefinire gli occhiali smart come accessori di lusso, unendo l’innovazione tecnologica di Meta con l’eleganza senza tempo che caratterizza il marchio milanese. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sulle tempistiche di lancio o sulla disponibilità del prodotto, le aspettative sono già alte, sia tra gli esperti del settore che tra i consumatori.