Meta Quest VR: arriva il supporto alle app di Microsoft Office

Il 13 dicembre scorso, Microsoft e Meta hanno annunciato il supporto per l’app Xbox Cloud Gaming sui visori Meta Quest 2, 3 e Pro VR. Come se non bastasse, il giorno dopo l’azienda di Redmond ha anche aggiunto in sordina le versioni delle sue app di produttività Word, Excel e PowerPoint nello store Meta Quest. Come riportato da Android Central, le applicazioni di Office possono essere scaricate e utilizzate anche dai possessori del visore Oculus Quest originale. Per potervi accedere è necessario avere un account Microsoft. In seguito, si potranno scaricare gratuitamente dallo store di Meta Quest.

Meta Quest VR: app leggere e multitasking per mantenere elevate le prestazioni del visore

Le app di Office sono molto leggere, ognuna ha un peso di circa 1,3 MB ciascuna, poiché vengono eseguite in cloud. Inoltre, ciò permette di mantenere elevate le prestazioni del visore Meta Quest. Gli utenti possono anche eseguire tutte e tre le app in contemporanea in modalità multitasking. Per fare ciò basterà tenere premuta l’icona di ciascuna app sulla barra universale Home (in basso) e poi trascinarla su una delle tre posizioni disponibili delle finestre. Naturalmente, le app sono progettate per essere eseguite in un ambiente di realtà mista. Ciò significa che gli utenti possano comunque vedere l’ambiente esterno mentre scrivono documenti in Word, creano fogli di calcolo in Excel o presentazioni in PowerPoint. Le app possano essere controllate con “dita virtuali” tramite i controller. Tuttavia è anche possibile accedervi anche collegando Meta Quest a un mouse e una tastiera Bluetooth.

Nell’ottobre 2022, Microsoft e Meta hanno annunciato congiuntamente altre collaborazioni che includerebbero il supporto nei visori Meta Quest delle app Teams, Outlook, Microsoft Intune e Azure Active Directory (quest’ultime per gli utenti aziendali). L’introduzione delle app di Office nello store Meta Quest è un primo passo verso una maggiore integrazione di funzionalità e app Microsoft nei visori VR di Meta. Le prossime novità verranno rilasciate nel corso del 2024.