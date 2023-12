Microsoft aggiunge nuovi processori Intel a Windows 11 ma si dimentica di AMD

Sappiamo che i requisiti per l’installazione di Windows 11 sono diventati decisamente più severi rispetto a quelli che contraddistinguevano, ad esempio, Windows 10. Parlando di processori, “sulla carta” Microsoft impedisce l’avvio del setup di Windows 11 e l’aggiornamento a questo sistema operativo per tutti coloro che usano macchine basate su CPU antecedenti agli Intel Kaby Lake (ottava generazione, numero “8” come prefisso nella sigla del modello) e ai Ryzen 2000 di AMD. Eppure, tra questi sistemi, ve ne sono un’ampia schiera perfettamente in grado di eseguire Windows 11 con prestazioni “invidiabili”.

In un altro articolo abbiamo visto come è possibile installare Windows 11 su un PC non compatibile e citato la petizione con cui si chiede a Microsoft di estendere il supporto di Windows 10 oltre il mese di ottobre 2025, così da non rischiare di aumentare il volume dei rifiuti RAEE per via dei requisiti di Windows 11 più stringenti.

La lista dei processori supportati da Windows 11 cambia ancora, ma Microsoft sembra dimenticarsi di AMD

Come già successo in passato con il rilascio del precedente feature update, Microsoft interviene ancora una volta sulla lista dei processori supportati dal sistema operativo. A valle del rilascio di Windows 11 23H2, i tecnici dell’azienda di Redmond hanno aggiunto in elenco i nuovi processori Intel di 14esima generazione, sia per i sistemi desktop che per i portatili.

Sul versante PC desktop si tratta dei Raptor Lake-S Refresh, mentre sul lato “mobile” la società ha svelato i Meteor Lake, contraddistinti tra l’altro dal nuovo schema che – per quanto riguarda la denominazione – mette da parte l’indicazione “i” in favore di “Ultra”. Parlavamo già a giugno 2023 del cambio di nome per i processori Intel.

I nuovi chip integrano anche i nuovi moduli NPU (Neural Processing Unit) and VPU (Vision Processing Unit), progettati per sostenere le evoluzioni delle applicazioni pensate per l’intelligenza artificiale (IA). Parlavamo proprio qualche giorno fa degli Intel Core Ultra più aggiornati. L’idea di Microsoft è infatti quella di realizzare un Windows 12 incentrato sulle funzioni di IA: in questo senso le aziende partner come Intel e AMD (anche i Ryzen 8040 hanno una NPU dedicata) si stanno attrezzando per tempo.

La lista dei processori Meteor Lake per il mondo dei sistemi portatili aggiunti in Windows 11

Intel Core 3 processor 100U

Intel Core 5 processor 120U

Intel Core 7 processor 150U

Intel Core Ultra 5 processor 125H

Intel Core Ultra 5 processor 125U

Intel Core Ultra 5 processor 134U

Intel Core Ultra 5 processor 135H

Intel Core Ultra 5 processor 135U

Intel Core Ultra 7 processor 155H

Intel Core Ultra 7 processor 155U

Intel Core Ultra 7 processor 164U

Intel Core Ultra 7 processor 165H

Intel Core Ultra 7 processor 165U

Intel Core Ultra 9 processor 185H

Windows 11 estende la compatibilità con i Raptor Lake Refresh

Di seguito, invece, la lista delle CPU Raptor Lake Refresh che Microsoft indica adesso compatibili con Windows 11. La maggior parte dei modelli si riferiscono a sistemi desktop, ma ci sono alcuni esemplari destinati ai portatili:

Intel Core i9-14900

Intel Core i9-14900F

Intel Core i9-14900HX

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

Intel Core i9-14900T

Intel Core i7-14650HX

Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700F

Intel Core i7-14700HX

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i7-14700T

Intel Core i5-14400

Intel Core i5-14400F

Intel Core i5-14400T

Intel Core i5-14450HX

Intel Core i5-14490F

Intel Core i5-14500

Intel Core i5-14500HX

Intel Core i5-14500T

Intel Core i5-14600

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

Intel Core i5-14600T

Intel Core i3-14100

Intel Core i3-14100F

Intel Core i3-14100T

L’elenco completo dei processori Intel supportati da Windows 11 22H2 e Windows 11 23H2 è disponibile sul sito Microsoft.

Nessuna modifica per i processori AMD supportati da Windows 11

Curiosamente, in tutto ciò manca all’appello AMD. Mentre la lista dei processori ritenuti ufficialmente compatibili con Windows 11 prende in considerazione l’offerta di casa Intel, registriamo la sostanziale assenza di aggiornamenti relativamente alle nuove proposte della società guidata da Lisa Su (lista dei processori AMD supportati da Windows 11).

Microsoft ha aggiunto diverse CPU Intel appena rilasciate a distanza di una settimana dalla presentazione delle serie AMD Ryzen 8040 e 8050. Proprio come accennato in precedenza, anche le nuove APU Ryzen dispongono di NPU per accelerare le attività basate sull’intelligenza artificiale e supportare l’arrivo delle future generazioni di Windows. Registriamo invece la presenza del Ryzen 9 7945HX3D, primo processore di AMD con V-cache 3D destinato ai sistemi portatili.

Anche i processori HEDT (desktop di fascia alta) Threadripper e Threadripper Pro 7000 non risultano inseriti nell’elenco, sebbene siano stati rilasciati a ottobre 2023.

Sorprende, inoltre, la presenza nell’elenco dei processori AMD che Microsoft indica compatibili con Windows 11, di un modello come il Ryzen 3 5380U. E ciò nonostante la mancanza di una conferma da parte di AMD sull’effettiva esistenza di tale modello.

Passando dall’architettura x86 ad ARM, l’elenco dei SoC Qualcomm compatibili con Windows 11 rimane al momento invariato.