Microsoft sta lavorando a un importante aggiornamento di PowerToys, la raccolta di strumenti gratuiti dedicata alla personalizzazione e al miglioramento di Windows.

Al centro delle novità c’è Performance Monitor, una funzione integrata nella Command Palette che si prepara a diventare uno strumento di diagnostica molto più completo.

L’obiettivo è offrire agli utenti una panoramica approfondita delle risorse hardware, con informazioni più leggibili e rappresentazioni grafiche dell’attività del computer. Il progetto nasce anche da un limite dell’attuale implementazione: alcune informazioni sono troppo essenziali per consentire un’analisi approfondita del comportamento del sistema. Il nuovo lavoro di Microsoft punta a colmare questa lacuna.

PowerToys introduce grafici e statistiche più dettagliate

Il rinnovamento riguarda innanzitutto la scheda dedicata al processore. La nuova interfaccia introduce un grafico che mostra l’andamento dell’utilizzo nell’arco di 60 secondi, distinguendo il carico dei singoli processori logici. Sono inoltre visibili i cinque processi che consumano più risorse, accompagnati da ulteriori informazioni sulle caratteristiche della CPU.

Anche la sezione dedicata alla memoria riceve un aggiornamento significativo. Oltre alla composizione della RAM, vengono mostrate informazioni tecniche relative alla configurazione hardware, tra cui velocità dei moduli e numero di slot occupati. In questo modo diventa più semplice comprendere come viene utilizzata la memoria e quali caratteristiche presenta l’installazione.

La parte grafica segue una direzione simile. La scheda GPU offre statistiche più approfondite sulla memoria video e introduce grafici separati per i diversi motori di elaborazione. Questa distinzione permette di capire meglio quali attività stanno impegnando la scheda grafica, senza limitarsi a un singolo valore percentuale.

Microsoft sta intervenendo anche sulle informazioni relative alle unità di archiviazione. La nuova scheda Disk visualizza l’andamento delle operazioni di lettura e scrittura, il tempo medio di risposta e la tipologia del dispositivo. Le barre dedicate alla capacità consentono inoltre di individuare lo spazio disponibile nei singoli volumi.

Una panoramica completa anche per rete e batteria

Il rinnovamento coinvolge anche la connettività. La scheda Network introduce grafici dedicati al traffico in upload e download, accompagnati da dettagli sulla tipologia di connessione e sulla velocità del collegamento. Sono previste anche informazioni sugli indirizzi IPv4 e IPv6, utili per chi desidera controllare la configurazione della propria rete senza ricorrere ad applicazioni esterne.

Un’altra novità riguarda la sezione Battery. Una proposta di modifica introduce informazioni sullo stato di salute dell’accumulatore e sulle statistiche di ricarica. Questa parte è ancora legata a una richiesta di integrazione nel progetto, quindi non va considerata una funzionalità già definitiva.

Tra le proposte figura anche una dashboard Overview, pensata per riunire le informazioni principali in un’unica schermata. L’idea è evitare continui passaggi tra le diverse schede e rendere più immediata la consultazione dello stato generale del PC.

Gran parte delle modifiche è già confluita nel ramo principale di sviluppo di PowerToys, ma questo non significa che tutte siano disponibili nella versione stabile. Microsoft non ha ancora comunicato una data precisa per il completamento della distribuzione.