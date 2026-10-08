Microsoft reinventa Windows Search e lo trasforma in un agente AI

Microsoft sta trasformando Windows Search da semplice strumento per trovare applicazioni, file e impostazioni in un punto di accesso capace di eseguire direttamente alcune operazioni in autonomia.

La novità è stata presentata durante l’evento Windows and Microsoft Surface e riguarda una nuova esperienza costruita con WinUI 3. L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari per completare attività comuni, permettendo all’utente di descrivere ciò che vuole ottenere con un linguaggio naturale. Il cambiamento si inserisce nella più ampia evoluzione di Windows verso interazioni basate su agenti software, ma Microsoft non definisce esplicitamente questa funzione come un agente AI. È quindi più corretto parlare di un sistema che interpreta l’intento e collega la richiesta all’azione appropriata.

Come cambia il nuovo Windows Search

La nuova interfaccia abbandona il grande pannello di anteprima presente nell’esperienza attuale e concentra i risultati in un’unica lista.

Microsoft sostiene che questa impostazione renda la consultazione più immediata e riduca il disordine visivo. La ricerca è stata inoltre ottimizzata per utilizzare le risorse del sistema in modo più efficiente, mentre il motore migliora la comprensione di errori di battitura e sinonimi.

La caratteristica più interessante sono però le cosiddette inline actions. Invece di limitarsi a mostrare una voce da aprire, Windows Search può interpretare comandi come l’attivazione della modalità scura, l’accensione del Bluetooth, la riduzione della luminosità o il silenziamento del computer.

Può anche intervenire sull’organizzazione delle finestre, ad esempio minimizzandole oppure disponendole sullo schermo. Il principio è semplice: la barra di ricerca diventa un punto da cui impartire istruzioni, evitando di attraversare manualmente diversi menu di Windows.

La funzione non si limita al sistema operativo. Microsoft sta preparando anche azioni collegate a Phone Link, attraverso cui sarà possibile svolgere rapidamente alcune operazioni sullo smartphone associato.

Tra gli esempi mostrati dall’azienda c’è l’invio di un messaggio direttamente dalla ricerca. La direzione scelta è significativa perché amplia il concetto stesso di ricerca: il valore non risiede più soltanto nella capacità di trovare un risultato, ma nella possibilità di trasformare immediatamente quell’informazione in un’azione.

Dalla ricerca alle azioni eseguite dal sistema

L’esperienza viene distribuita progressivamente agli Windows Insider nel canale Experimental e, nella fase iniziale, supporta solo l’inglese.

Microsoft sta utilizzando questa anteprima per raccogliere indicazioni sull’accuratezza dei risultati, sulla stabilità e sull’esperienza d’uso prima di estendere ulteriormente la disponibilità. Il progetto prevede anche l’arrivo della nuova ricerca nel menu Start, mentre il numero delle operazioni eseguibili direttamente dall’interfaccia continuerà ad aumentare.

Un altro elemento riguarda l’integrazione con Copilot. Microsoft prevede di collegare facoltativamente il nuovo Search all’assistente, così da permettere di ottenere risposte rapide senza lasciare l’interfaccia e, quando necessario, passare alla conversazione completa. Questo collegamento avvicina ulteriormente la ricerca tradizionale alle funzioni generative, creando un percorso in cui una richiesta può partire dalla ricerca e proseguire verso un’interazione più articolata.

La scelta ha però una conseguenza importante sul rapporto tra utente e sistema operativo. Quando un comando viene interpretato ed eseguito automaticamente, la qualità dell’esperienza dipende dalla capacità di capire correttamente l’intento senza introdurre azioni indesiderate. Per questo l’evoluzione di Search non riguarda soltanto la comodità: introduce una nuova aspettativa nei confronti di Windows, che dovrà rendere comprensibili le operazioni compiute e mantenere l’utente al centro del processo decisionale.