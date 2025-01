Microsoft si prepara al lancio di una Xbox portatile?

IL CES 2025 sta proponendo una serie di annunci molto interessanti, dimostrandosi un’edizione dove le novità per i videogiocatori non sembrano mancare. Dai nuovi monitor per il gaming ai laptop di fascia alta, chi è appassionato di questo settore non ha che l’imbarazzo della scelta.

A catturare l’attenzione è stata però una dichiarazione di Jason Ronald, vice presidente di Microsoft per la “Next Generation”. Ronald, nel contesto di un evento organizzato da AMD e Lenovo, ha annunciato l’intezione della compagnia di unire le esperienze Xbox e Windows, con focus particolare per i dispositivi di gioco handheld. Il tutto per rendere più accessibile il gaming su PC portatili, avvicinando l’esperienza di gioco a quella delle console.

Tra le righe di quanto affermato, molti hanno letto una futura intenzione di proporre qualcosa di molto simile a una Xbox Portatile.

Perché una Xbox portatile sembra un progetto tutt’altro che impossibile

Ronald ha enfatizzato l’importanza di integrare le innovazioni sviluppate nel settore delle console all’interno dell’ecosistema Windows, sottolineando come la compagnia si sia impegnata per due decenni per realizzare un sistema operativo di qualità, pur restando limitato alle postazioni da gioco. L’obiettivo di Microsoft è dunque quello rendere più semplice l’interazione degli utenti con i giochi su dispositivi portatili, eliminando le complessità tipiche dell’interfaccia Windows attuale.

Le voci su un potenziale dispositivo portatile circolano da tempo, anche a causa di alcune dichiarazione dal CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, che ha dimostrato interesse per l’espansione dell’azienda nel settore dei videogiochi portatili. Sebbene non ci siano dettagli definitivi riguardo a un annuncio imminente, esperti del settore suggeriscono che Microsoft potrebbe svelare nuove soluzioni hardware già nel corso del 2025, ovviamente con tempistiche di lancio molto più prolungate.

Ronald ha anche accennato a miglioramenti significativi nell’esperienza di gioco sul sistema operativo di Microsoft, con cambiamenti previsti già nel corso di quest’anno. Attualmente, molti dispositivi portatili come ASUS ROG Ally soffrono delle limitazioni dell’interfaccia Windows, rendendo difficile un utilizzo ottimale per il gaming.