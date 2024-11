Microsoft si prepara all'addio di Copilot: ecco Windows Intelligence

Stando a quanto riportato dal sito gizchina.com, Microsoft si starebbe preparando al lancio di una nuova Intelligenza Artificiale, battezzata (senza troppa fantasia) Windows Intelligence.

Alcuni recenti aggiornamenti del codice di Windows 11 avrebbero rivelato l’intenzione della compagnia di riunire tutte le sue funzionalità AI sotto questo unico nome, rendendo tale tecnologia il vero motore dietro al sistema operativo. Allo stato attuale, Microsoft si affida a Copilot come soluzione legata all’AI. Stiamo parlando di un vero e proprio assistente digitale, in grado di supportare gli utenti durante le loro attività.

Come notato da molti, il nome Windows Intelligence sembra un po’ troppo simile ad Apple Intelligence. Ciò potrebbe dimostrare in maniera alquanto esplicita come Microsoft veda il colosso di Cupertino come un diretto competitor nel contesto dell’AI.

Windows Intelligence potrebbe essere una sfida lanciata ad Apple

Nonostante l’intenzione di riunire tutte le funzioni AI sotto un unico nome, Copilot non sembra essere destinato a una “morte imminente”.

Lo strumento ha ottenuto di recente dei sostanziosi aggiornamenti, alcuni dei quali abbastanza controversi come Recall. A dispetto di ciò, in un medio-lungo termine l’assistente potrebbe essere assorbito da Windows Intelligence, mantenendo alcune delle sue funzionalità più apprezzate dall’utenza.

Ovviamente, allo stato attuale, è difficile delineare quali saranno le innovazioni legate a tale novità. In modo generico, è possibile prevedere che l’azienda di Redmond punti a creare un sistema operativo proattivo, capace di rendere le attività quotidiane più semplici e veloci.

Rispetto ad altri competitor nel contesto dell’AI, Microsoft ha un vantaggio sostanziale: Windows è il sistema operativo desktop per eccellenza, con un vantaggio considerevole in termini di bacino d’utenza rispetto a macOS.

Ciò pone la compagnia in una posizione di vantaggio rispetto ad Apple ma, per mantenere questa posizione, è obbligata comunque a proporre una risposta concreta ad Apple Intelligence.