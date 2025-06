Midjourney lancia il modello AI V1 per generare video creativi a prezzo popolare

Il panorama dell’intelligenza artificiale generativa si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di Midjourney V1, il primo modello V1 dedicato alla generazione video. realizzato da Midjourney. La startup, già leader nella creazione di immagini AI, compie un ulteriore passo avanti verso la democratizzazione degli strumenti creativi avanzati, offrendo agli utenti un servizio di video AI a partire da soli 10 dollari al mese.

Midjourney V1 consente di trasformare qualsiasi immagine in quattro brevi video di cinque secondi ciascuno, estendibili fino a 21 secondi. Disponibile inizialmente solo tramite Discord e in versione web, questa scelta strategica rafforza l’integrazione con l’ecosistema esistente dell’azienda, mantenendo coerenza con i suoi strumenti precedenti.

Creatività prima del commercio

In un mercato in cui grandi nomi come OpenAI, Meta, Adobe e Google competono per il primato nella generazione video, Midjourney si distingue per la sua filosofia unica. David Holz, CEO dell’azienda, ha sottolineato che l’obiettivo principale non è un’applicazione commerciale immediata, ma piuttosto la sperimentazione creativa. Questo approccio visionario mira a realizzare strumenti AI capaci di generare simulazioni open-world in tempo reale, rendering 3D e modelli interattivi, delineando un futuro ambizioso per la creatività digitale.

Funzionalità avanzate e piani tariffari

Il modello V1 offre numerose opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono scegliere tra animazioni automatiche o manuali, utilizzando descrizioni testuali per definire i movimenti desiderati. Inoltre, è possibile regolare il movimento della camera e l’intensità dell’azione, con modalità che spaziano dalla bassa all’alta dinamicità.

Tuttavia, la generazione video richiede un costo computazionale significativamente maggiore rispetto alla creazione di immagini, otto volte superiore per la precisione. Questo influisce sulla durata dei crediti mensili disponibili per gli utenti. I piani tariffari includono:

Basic: 10 dollari mensili

Pro: 60 dollari, con generazioni illimitate in modalità “Relax”

Mega: 120 dollari, con risorse aggiuntive rispetto al piano Pro

Questioni legali e sfide future

Il lancio di V1 arriva in un momento delicato per Midjourney, coinvolta in cause legali con Disney e Universal per presunte violazioni di copyright. Le controversie riguardano la generazione di immagini raffiguranti personaggi protetti, come Homer Simpson e Darth Vader. Questi problemi riflettono le crescenti preoccupazioni dell’industria creativa riguardo all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sulla proprietà intellettuale e sul lavoro umano.

Nonostante queste sfide, Midjourney rimane fedele alla sua missione di rendere la tecnologia AI accessibile a creativi di ogni livello. Con il modello V1, l’azienda non solo ridefinisce i confini della creatività digitale, ma pone anche le basi per un futuro in cui l’AI video potrebbe rivoluzionare interi settori.