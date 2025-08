I 7 migliori exchange di criptovalute P2P da provare nel 2025

Ecco quali sono i migliori exchange di criptovalute peer-to-peer (P2P) per il trading di criptovalute, che consentono ad acquirenti e venditori di scambiare criptovalute direttamente tra loro.

Poiché non ci sono intermediari, gli utenti possono impostare i propri termini e condizioni per il trading P2P.

I mercati peer-to-peer offrono diversi vantaggi rispetto agli exchange tradizionali, tra cui commissioni più basse e maggiore privacy; in più si possono usare varie criptovalute con diversi metodi di pagamento e condizioni.

I migliori exchange di criptovalute P2P: le nostre scelte

Best Wallet: un wallet non custodial con un exchange integrato che supporta pagamenti fiat anonimi. MEXC: popolare perché offre trading P2P in KRW, RUB e VND, rendendolo specifico per regione. OKX: noto per la sua piattaforma P2P sicura con transazioni ad alto volume, ideale per i trader professionisti. Binance: piattaforma P2P che offre diverse opzioni di criptovalute come BNB e FDUSD. Bybit: ideale per i trader che preferiscono utilizzare PayPal per le transazioni crypto P2P. BingX: consente il trading tra pari senza commissioni con utenti verificati, protezione del deposito a garanzia e facile integrazione dei pagamenti fiat. KuCoin: noto per supportare centinaia di banche e wallet regionali, ideale per trasferimenti P2P multivaluta complessi.

Recensione dei principali exchange di criptovalute P2P

1. Best Wallet: la piattaforma migliore per acquistare e vendere criptovalute con metodi di pagamento locali

Best Wallet è un wallet non custodial che mette a disposizione un’interfaccia intuitiva e un exchange integrato, consentendo agli utenti di acquistare e vendere criptovalute senza passare per gli exchange centralizzati.

L’exchange supporta decine di valute e oltre 100 metodi di pagamento, dai bonifici bancari alle carte di credito, fino a Neteller, PayPal e Skrill.

Valutazione: 10/10

In quanto wallet non-custodial, Best Wallet consente agli utenti di fare trading senza utilizzare piattaforme centralizzate: gli asset digitali acquistati compaiono istantaneamente nel saldo del wallet.

L’app Best Wallet supporta anche lo scambio di token decentralizzato su oltre 60 reti, come Ethereum, Solana e la BNB Chain. Gli utenti possono accedere alle prevendite dei migliori token prima che sbarchino sugli exchange, grazie alla sezione “Upcoming Tokens”.

Pro:

Supporta migliaia di asset digitali dai principali ecosistemi blockchain.

Si può pagare con bonifici bancari locali, portafogli elettronici e carte di debito/credito.

Offre un tempo medio di completamento delle transazioni inferiore a 5 minuti.

Disponibile come app mobile con un’ interfaccia utente semplice per iOS e Android.

L’app è anche un wallet non custodial con solide misure di sicurezza.

Contro:

Le commissioni di transazione variano a seconda dei fornitori di liquidità.

La funzionalità di staking in-app è in fase di sviluppo.

2. MEXC: exchange P2P focalizzato su KRW, RUB e VND

MEXC, una piattaforma affidabile per milioni di utenti in tutto il mondo, consente scambi P2P con oltre 30 metodi di pagamento e 3 valute legali.

Tuttavia, i servizi P2P sono disponibili solo per utenti verificati in Vietnam, Corea del Sud o Russia.

MEXC consente agli utenti di registrare facilmente i propri metodi di pagamento, tra cui Momo, ShopeePay-SEA, bonifici bancari e ZaloPay.

L’exchange non applica commissioni di trading per l’acquisto e la vendita di criptovalute sulla piattaforma P2P.

Valutazione: 9/10

L’exchange garantisce che gli utenti sulla piattaforma siano titolari di account verificati e che ogni transazione sia protetta tramite un servizio di deposito a garanzia.

La piattaforma dispone di una chat live per preservare ulteriormente la fiducia, consentendo agli utenti di comunicare direttamente con i venditori P2P.

Per aiutare gli acquirenti a selezionare il venditore giusto, l’exchange fornisce informazioni approfondite, tra cui il numero di transazioni precedenti, le valutazioni di altri acquirenti e altro ancora.

Inoltre, ogni venditore ha un importo minimo e massimo di acquisto. Gli utenti devono completare la procedura KYC per iniziare a utilizzare MEXC; i nuovi utenti che hanno svolto attività di trading P2P su altre piattaforme per almeno un anno godono dello stesso status su MEXC.

MEXC ha inoltre aggiunto PumpSwap al suo DEX+, offrendo agli utenti più modi per fare trading senza dover fare affidamento su sistemi centralizzati.

Pro:

Nessuna commissione per gli acquirenti sulle negoziazioni P2P.

Oltre 30 metodi di pagamento supportati.

Sono in atto misure rigorose per garantire la legittimità del trading.

Gli utenti possono chattare direttamente tra loro.

Contro:

Opzioni limitate di criptovaluta e valuta fiat.

Disponibile solo in pochissimi mercati.

3. OKX: mercato P2P sicuro ad alto volume per trader professionisti

OKX è uno dei più grandi exchange P2P di criptovalute. L’exchange offre un’app mobile facile da usare con numerose funzionalità utili, strumenti analitici e accesso a diversi prodotti di investimento.

Requisito minimo basso : inizia a fare trading con un minimo di 1 USDT.

: inizia a fare trading con un minimo di 1 USDT. Supporto per il commercio in blocchi : sono supportate transazioni di grandi dimensioni (oltre $ 10.000).

: sono supportate transazioni di grandi dimensioni (oltre $ 10.000). Zero commissioni: nessuna commissione quando fai trading.

Valutazione: 9/10

Sulla piattaforma, gli acquirenti possono filtrare i venditori in base a criptovaluta, metodo di pagamento, valuta fiat e importo che intendono spendere. I venditori stabiliscono le proprie tariffe e scelgono quali tipi di pagamento accettare.

Quando un acquirente mostra interesse, il venditore condivide le istruzioni di pagamento e blocca la sua criptovaluta nel wallet di deposito a garanzia di OKX.

C’è anche una funzione di acquisto rapido: basta inserire la valuta e la criptovaluta che si desidera e OKX sceglierà l’offerta migliore.

OKX è stato lanciato in Belgio e negli Stati Uniti, supportando oltre 200 criptovalute. È stata inoltre aggiunta una nuova funzionalità OKX Pay Wallet, integrata nell’app per pagamenti rapidi in stablecoin con USDT o USDC. L’obiettivo è rendere l’invio di criptovalute più simile a un SMS.

Pro

Gamma di metodi di pagamento supportati.

Nessuna commissione per le negoziazioni P2P.

Il sistema di deposito a garanzia mantiene al sicuro le transazioni P2P.

La valutazione e il feedback garantiscono che gli utenti selezionino il trader giusto.

Contro

Criptovalute limitate.

Alcuni metodi di pagamento potrebbero comportare commissioni più elevate.

4. Binance: diverse opzioni P2P per i trader di criptovalute globali

Binance, ampiamente considerata una delle migliori piattaforme per il trading di ETH, gestisce un marketplace P2P dedicato, oltre alle sezioni di trading a margine e spot.

La piattaforma P2P vanta zero commissioni di transazione e un’assistenza clienti 24 ore su 24, creando un’esperienza di trading fluida ed efficiente.

Il 03/04/25, Binance ha annunciato nuovi vantaggi per i suoi commercianti P2P, che avranno tre badge: bronzo, argento e oro, ognuno con vantaggi diversi. La ricarica automatica del deposito cauzionale è disponibile per tutti.

Valutazione 10/10

Quella di Binance funziona come altre piattaforme peer-to-peer: utilizza un sistema di deposito a garanzia per trattenere le criptovalute e garantire un trading fluido fino alla conferma dell’operazione da parte di entrambe le parti.

È disponibile anche un’opzione di chat, in modo che acquirenti e venditori possano comunicare direttamente.

Puoi filtrare le offerte per metodo di pagamento, valuta e tariffa del venditore. La maggior parte delle transazioni richiede meno di 15 minuti e le transazioni P2P di base non prevedono commissioni, mentre la pubblicazione di annunci personalizzati ha un costo contenuto.

Binance ha recentemente implementato strumenti di intelligenza artificiale per aiutare a segnalare più rapidamente le operazioni rischiose.

Ha anche sostituito la vecchia Cash Zone, dove gli utenti potevano scambiare criptovalute con agenti di cambio, con la nuova Modalità Express.

Questa funzione trova automaticamente le offerte migliori, evitando la seccatura di dover sfogliare gli annunci.

Binance però non mostra confronti di prezzi spot in tempo reale, quindi dovrai controllare i tassi di cambio prima di concludere un’offerta.

Il 27 maggio 2025, Binance ha disabilitato le transazioni P2P per i clienti con sede in Uzbekistan a causa delle restrizioni imposte dall’Agenzia nazionale per la gestione dei progetti dell’Uzbekistan (NAPP).

Pro

Supporta una grande varietà di opzioni di pagamento.

Elevata liquidità sulla piattaforma.

Offre un’ampia selezione di criptovalute oltre a Bitcoin.

Presenza di funzionalità di trading avanzate.

Contro

Binance ha riscontrato problemi normativi in alcune parti del mondo.

La piattaforma centralizzata di Binance oscura la piattaforma P2P.

5. Bybit: piattaforma P2P per i trader di criptovalute focalizzati su PayPal

L’interfaccia della piattaforma Bybit è molto simile a quelle tradizionali del mercato spot, con cui le persone con esperienza di investimento avranno familiarità.

L’exchange ha aggiunto Story (IP) e Plume Network (PLUME) all’exchange p2p, dimostrando che i token ad alta domanda vengono monitorati regolarmente.

Valutazione: 8/10

Sebbene offra attualmente solo quattro criptovalute, consente agli utenti di fare trading con oltre 60 valute fiat come MXN, USD e GBP, senza pagare commissioni di trading sulle criptovalute.

La piattaforma è anche una delle migliori per il trading di futures, in quanto offre diverse opzioni di pagamento e semplifica le transazioni transfrontaliere.

Bybit sta espandendo il suo sistema di trading P2P per soddisfare la crescente domanda. Per attrarre più utenti che possono operare direttamente, offre incentivi come premi di referral per i venditori e un processo di verifica più rapido per i trader con volumi elevati.

Inoltre, in Brasile, Bybit offre agli utenti la possibilità di pre-registrarsi per ottenere una carta fisica gratuita.

Questi cambiamenti riflettono l’attenzione di Bybit nel rendere le criptovalute più accessibili e nel creare un mercato P2P più forte ed efficiente.

Nonostante questo impegno, Bybit ha dovuto affrontare delle battute d’arresto. L’FBI ha collegato degli hacker nordcoreani a un furto di Ethereum da 1,5 miliardi di dollari dalla piattaforma, uno dei più grandi furti di criptovalute di sempre.

Pro

Supporta più opzioni di pagamento.

Nessuna commissione addebitata ad acquirenti e venditori.

Lavora per garantire un trattamento equo per tutti.

Si concentra sulla sicurezza.

Contro

Sono supportate solo quattro criptovalute.

Alcuni potrebbero non trovare la piattaforma facile da navigare.

6. BingX: hub P2P globalizzato con profonda liquidità USDT e fiat locale

BingX è un exchange in rapida crescita che consente di acquistare e vendere criptovalute direttamente da altri utenti utilizzando metodi di pagamento locali.

La piattaforma P2P supporta diverse valute fiat, tra cui VND, IDR e PHP, e offre oltre 15 metodi di pagamento fiat, come GCash, Dana, PayNow e bonifici bancari.

Valutazione: 7/10

Puoi aggiungere rapidamente i tuoi metodi di pagamento preferiti e iniziare a pubblicare offerte o ad accettare quelle esistenti.

Non ci sono commissioni di trading quando si utilizza BingX per acquistare o vendere Bitcoin o criptovalute, il che lo rende interessante per i trader P2P abituali attenti ai costi.

Ogni transazione P2P è protetta da un sistema di deposito a garanzia, offrendo agli acquirenti e ai venditori un ulteriore livello di protezione.

Inclusa anche una chat live all’interno di ogni pagina degli ordini, perfetta per chiarire rapidamente dubbi sui pagamenti o risolvere problemi di tempistica.

Prima di fare trading, puoi controllare la cronologia del venditore: ordini totali completati, tasso di successo e valutazioni degli acquirenti.

La piattaforma imposta anche limiti per ogni operazione, mostrando chiaramente gli importi minimi e massimi delle transazioni.

Per utilizzare BingX, dovrai completare la verifica KYC e dopo sarà possibile accedere alla sua rete globale di venditori e iniziare a fare trading: chi è già un venditore P2P verificato altrove da oltre un anno, può sfruttare lo stesso status anche su BingX.

BingX si collega anche al suo ecosistema più ampio, che include il grid trading e il copy trading, così da esplorare altre strategie senza abbandonare la piattaforma.

Pro

Supporta opzioni di pagamento locali come GCash, Dana.

Il sistema di deposito a garanzia protegge entrambe le parti.

Accesso globale ai venditori di criptovalute.

Cronologia e valutazioni del venditore visibili.

Contro

I metodi di pagamento variano in base alla regione.

Funziona solo con account verificati.

Nessuna protezione per l’acquirente se fuori dalla piattaforma.

7. KuCoin: mercato P2P ricco di altcoin per scambi strategici

KuCoin è una popolare piattaforma P2P per criptovalute con un’interfaccia intuitiva e solide misure di sicurezza.

La piattaforma supporta oltre 30 valute fiat e più di 100 metodi di pagamento. Inoltre, offre assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere rapidamente qualsiasi controversia e problema.

Valutazione: 8/10

I servizi di deposito a garanzia, il KYC obbligatorio, il sistema di valutazione degli utenti e il sistema di ricorso self-service di KuCoin contribuiscono a ridurre le frodi e a rendere la piattaforma più sicura da usare.

Supporta un’ampia gamma di metodi di pagamento, soprattutto in paesi con restrizioni al trading di criptovalute come India e Vietnam. Puoi anche fare trading utilizzando le principali valute come USD, EUR e GBP.

Non ci sono commissioni di trading P2P: gli acquirenti pagano solo il tasso di cambio del venditore.

Le transazioni partono da 10 dollari, il che rende facile iniziare anche per i principianti.

La piattaforma conta oltre 30 milioni di utenti, quindi la liquidità non è un problema. Tuttavia, l’ampia base di utenti non è stata esente da problemi: KuCoin si è recentemente dichiarata colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e ha pagato un risarcimento di 300 milioni di dollari.

Pro

Liquidità molto elevata poiché è utilizzato da oltre 30 milioni di trader.

Ampio numero di metodi di pagamento supportati, anche dai paesi emergenti.

Nessuna commissione per le negoziazioni P2P.

Sono in atto solide misure di sicurezza.

Contro

Supporta solo cinque criptovalute.

KYC obbligatorio per effettuare transazioni P2P.

Quali sono i rischi degli exchange di criptovalute P2P?

Il rischio numero uno è la frode: a differenza delle transazioni con carta di credito, quelle in criptovaluta sono definitive e non possono essere annullate.

I malintenzionati all’interno della comunità crypto utilizzano metodi altamente sofisticati per truffare i nuovi arrivati.

Inoltre, se l’indirizzo del wallet di criptovalute è errato o si verificano errori tecnici durante la transazione, potresti non essere in grado di recuperare il denaro perso.

Per ridurre questo rischio, è consigliabile utilizzare hot wallet sicuri, inclusi alcuni dei migliori wallet alternativi a MetaMask o Best Wallet, che offrono una maggiore protezione utente e interfacce intuitive.

Gli exchange di criptovalute affidabili, come quelli che abbiamo elencato, offrono una certa protezione.

L’identità dei clienti viene verificata e spesso viene utilizzato un servizio di deposito a garanzia fino al completamento della transazione.

Alcuni venditori di criptovalute potrebbero tentare di incoraggiarti a concludere l’affare al di fuori dell’exchange P2P, offrendoti condizioni migliori: per la tua sicurezza, le transazioni dovrebbero essere effettuate solo sull’exchange.

Quali sono i vantaggi degli exchange di criptovalute P2P rispetto agli exchange tradizionali?

Il vantaggio principale dell’utilizzo degli exchange di criptovalute P2P risiede nei metodi di pagamento: chi è interessato a una maggiore varietà di metodi di pagamento rispetto a carte di credito e bonifici bancari si rivolgerà alle piattaforme di trading P2P.

Nei mercati P2P sono disponibili PayPal, Skrill, carte regalo e persino contanti in alcuni exchange.

Anche le commissioni zero sono comuni per alcuni exchange e alcune criptovalute selezionate, il che rappresenta un vantaggio importante.

Le transazioni sono veloci, istantanee e sicure quando vengono effettuate su exchange legittimi.

Come scegliere il giusto exchange di criptovalute P2P

Prima di tutto, è necessario selezionare un exchange P2P che soddisfi le proprie esigenze. Considerare le seguenti caratteristiche chiave aiuterà a scegliere l’exchange P2P più adatto:

Numero di criptovalute supportate : una piattaforma ideale supporta un’ampia gamma di criptovalute. Più criptovalute aiutano i trader a diversificare i propri wallet e ad aumentare le opportunità di guadagno.

: una piattaforma ideale supporta un’ampia gamma di criptovalute. Più criptovalute aiutano i trader a diversificare i propri wallet e ad aumentare le opportunità di guadagno. Valute fiat e metodi di pagamento supportati : una piattaforma che supporta più valute fiat e pagamenti, richiedendo meno dettagli sulle transazioni, attirerà più utenti in tutto il mondo. I trader avranno la possibilità di scegliere il metodo di pagamento e la valuta preferiti.

: una piattaforma che supporta più valute fiat e pagamenti, richiedendo meno dettagli sulle transazioni, attirerà più utenti in tutto il mondo. I trader avranno la possibilità di scegliere il metodo di pagamento e la valuta preferiti. Commissioni di trading e interfaccia utente: commissioni di trading elevate possono ridurre significativamente i profitti. Pertanto, è fondamentale scegliere una piattaforma che non addebiti commissioni o che offra commissioni minime. Inoltre, è essenziale scegliere un exchange con un’interfaccia semplice e intuitiva per operazioni di trading più efficaci.

commissioni di trading elevate possono ridurre significativamente i profitti. Pertanto, è fondamentale scegliere una piattaforma che non addebiti commissioni o che offra commissioni minime. Inoltre, è essenziale scegliere un exchange con un’interfaccia semplice e intuitiva per operazioni di trading più efficaci. Sicurezza e protezione : si deve selezionare un exchange che abbia implementato misure di sicurezza e protezione adeguate, come l’autenticazione a due fattori e il cold storage, per proteggere sia gli acquirenti sia i venditori, come un efficiente sistema di deposito a garanzia.

: si deve selezionare un exchange che abbia implementato misure di sicurezza e protezione adeguate, come l’autenticazione a due fattori e il cold storage, per proteggere sia gli acquirenti sia i venditori, come un efficiente sistema di deposito a garanzia. Attività P2P: un buon mercato P2P avrà un numero sufficiente di offerte. Una bassa concorrenza potrebbe indicare una scarsa domanda.

Assistenza clienti e risoluzione delle controversie: una piattaforma con un’assistenza clienti rapida e reattiva è fondamentale per arricchire l’intera esperienza di trading. Inoltre, la piattaforma scelta deve disporre di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido ed efficace, anche per la presentazione di ricorsi.

In collaborazione con ClickOutMedia