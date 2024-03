Milan-Empoli: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

La 28esima giornata di Serie A regala la sfida tra Milan e Empoli. I rossoneri sono reduci dal roboante successo ottenuto nell’andata degli ottavi di Europa League e adesso si rituffano in campionato con l’obiettivo di tenere a distanza il Bologna (impegnato nell’anticipo contro l’Inter) e guardare piuttosto al secondo posto occupato dalla Juventus, distante un punto.

I toscani, sconfitti in casa dal Cagliari nell’ultimo turno, cercano punti in chiave salvezza per una lotta per non retrocedere che è più calda che mai.

La partita avrà inizio domenica 10 marzo alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Empoli in streaming: le probabili formazioni

Assenze importanti per la squadra di Pioli, tra cui Leao e Florenzi squalificati. Torna però Tomori, che potrebbe formare la coppia di difesa centrale con Thiaw. In mediana è previsto il rientro di Bennacer, mentre Giroud potrebbe ottenere un po’ di riposo, lasciando spazio a Jovic in attacco.

Il possibile 11 titolare: Maignan tra i pali, con Calabria, Thiaw (in ballottaggio con Gabbia), Tomori e Theo Hernandez in difesa, Bennacer-Reijnders in mediana affiancati da Okafor, Loftus-Cheek e Pulisic dietro Jovic.

In casa Empoli è indisponibile Grassi, ma torna Caputo in attacco. Si prevede un ritorno alla difesa a tre, con Ismajili, Walukiewicz e Luperto, mentre sulle fasce a centrocampo Pezzella e Gyasi potrebbero ottenere la maglia da titolare.

Al centro del campo, Marin dovrebbe affiancare Maleh, mentre sulla trequarti si profilano Zurkowski e Cambiaghi. In avanti, la sfida per la maglia da titolare è tra Cerri e Niang, con quest’ultimo favorito.

Calcio d’inizio domenica 10 marzo alle ore 15 con diretta streaming su DAZN.