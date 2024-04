Modello Redditi Precompilato per eToro pronto in 5 minuti con Moneyviz

Il trading di criptovalute è un’attività che negli ultimi anni ha visto una crescita considerevole anche nel nostro Paese. Di contro, la maggior parte dei commercialisti non vanta ancora una grande dimestichezza in materia, con tutte le conseguenze del caso in sede di dichiarazione dei redditi.

Se ad esempio si ha un conto trading eToro da dichiarare, la soluzione migliore è affidarsi ai massimi esperti riguardo la fiscalità delle criptovalute. In Italia il punto di riferimento è il servizio online Moneyviz, azienda 100% italiana, grazie a cui è possibile ottenere un Modello Redditi Precompilato pronto in 5 minuti.

Perché affidarsi a Moneyviz per dichiarare il proprio conto trading eToro

Prima di tutto, è bene sottolineare che i conti trading vanno sempre dichiarati, anche quando si deposita meno di 5.000 euro, anche se non si sono svolte operazione, anche se non si sono generate plusvalenze. Il rischio è infatti quello di incorrere in inutili sanzioni.

Multe che arriverebbero anche in caso di calcoli fiscali approssimativi o errati da parte di un commercialista non specializzato in questa specifica materia. Ecco perché la soluzione migliore è rivolgersi a professionisti autentici.

Tra le altre cose Moneyviz calcola il totale delle plusvalenze realizzate, l’imposta sostitutiva da pagare, i redditi ordinari, più le eventuali plusvalenze valutarie non soggette a tassazione. In più compila il Quadro RW e determina l’imposta IVAFE da pagare.

A tutto questo si aggiunge poi il fac-simile del Modello Redditi Precompilato, da consegnare al proprio commercialista o da utilizzare per effettuare la dichiarazione in totale autonomia.

Il servizio di Moneyviz parte da 39 euro l’anno scegliendo il piano Self Service. Al momento è inoltre in sconto del 22% il piano Servito, ideale per le persone che vogliono occuparsi il meno possibile degli aspetti fiscali degli investimenti.