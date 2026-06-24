Mondiali di calcio, le partite in programma oggi 24 giugno su DAZN

A distanza di due settimane dall’inizio, i Mondiali di Calcio in corso di svolgimento in USA, Messico e Canada entrano nella terza e ultima giornata della fase a gironi. Le partite di oggi, mercoledì 24 giugno, vedranno all’opera le Nazionali dei gruppi A, B e C, tra cui figura anche il Brasile di Carlo Ancelotti.

Tutti gli incontri saranno trasmessi come di consueto da DAZN. I due piani di riferimento per vedere i Mondiali continuano a restare il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum, e il pacchetto Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi 36,99 euro al mese per i restanti 8 mesi (vincolo di permanenza di 1 anno).

Le partite dei Mondiali di calcio in programma il 24 giugno su DAZN

Le prime quattro partite della serata saranno Svizzera-Canada e Bosnia ed Erzegovina-Qatar del girone B, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21. Il match tra elvetici e padroni di casa decreterà la Nazionale che si qualificherà al primo posto del gruppo, assicurandosi così un turno successivo sulla carta più agevole.

Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alla mezzanotte italiana, chiuderanno invece la terza e conclusiva giornata del girone C. Al momento in testa al gruppo c’è la Selecao, che può vantare una migliore differenza reti rispetto al Marocco, contro cui aveva pareggiato all’esordio per 1-1: Carletto Ancelotti però è consapevole dei rischi legati alla sfida contro la Scozia e farà il possibile perché anche i suoi entrino in campo concentrati per evitare brutte sorprese.

Infine, per il gruppo A alle 3 del mattino si sfideranno da una parte Sudafrica e Corea del Sud, dall’altra Repubblica Ceca e Messico. Dopo le prime due vittorie, i messicani sono già qualificati ai sedicesimi di finale, mentre alla Corea del Sud basta un punto contro il Sudafrica per conquistare il pass.

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