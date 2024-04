Moneyviz: il servizio Made in Italy che consente di dichiarare gli asset digitali senza problemi

Il mercato degli asset digitali è cresciuto anche qui in Italia, tanto che numerose persone si trovano in difficoltà quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi. Questo accade perché la materia relativa alla fiscalità degli investimenti è ancora poco chiara a diversi commercialisti, per cui il rischio di sbagliare (con le relative conseguenze tra sanzioni e multe) è assai probabile.

Per fortuna però negli ultimi anni sono nati diversi servizi online che rendono la procedura più semplice e sicura. In Italia ad esempio la soluzione di riferimento è Moneyviz, grazie a cui è possibile mettersi in regola con il Fisco in meno di cinque minuti. I prezzi? Il piano più economico parte da 39 euro l’anno.

Moneyviz: in regola con il Fisco in 5 minuti

Perché scegliere Moneyviz? Innanzitutto perché garantisce dichiarazioni accurate e veloci, grazie al supporto dei massimi esperti in materia. Con i documenti al proprio posto, bastano appena 5 minuti per effettuare la dichiarazione di un conto trading.

Un altro punto di forza della piattaforma online è la procedura semplificata della tassazione degli investimenti. Il tutto avviene in tre semplici passaggi: importa le tue transazioni da oltre 70 broker/exchange di criptovalute, attendi 12/24 ore per il calcolo a norma di legge, dopodiché scarica il fac-simile dei quadri RM-RW-RT-RL.

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo di Moneyviz è il riconoscimento automatico di oltre 80.000 strumenti finanziari tra criptovalute, fondi CFD, ETF e azioni quotati nei mercati più importanti al mondo (tra cui Irlanda, Canada, Hong Kong, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Italia e USA).

Tre i piani di abbonamento disponibili. Il più economico è Self Service (39 euro per conto per anno fiscale, fino a 100 transazioni), mentre quello ideale è il piano Servito (129 euro all’anno e fino a 20.000 transazioni), al momento scontato del 22% rispetto al prezzo di listino (167 euro, ndr). C’è infine la soluzione definitiva – piano VIP – al costo di 249 euro, con supporto specializzato.