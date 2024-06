Motorola Razr+ 2024: un leak anticipa design e funzioni AI

All’orizzonte non c’è solo il Galaxy Z Flip6 come nuovo smartphone pieghevole “a conchiglia”. Il 25 giugno, infatti, Motorola presenterà i vuoi Razr 50 e Razr 50 Ultra, che negli Stati Uniti – per scelte di posizionamento sul mercato – si chiameranno Razr 2024 e Razr+ 2024. Ma è davvero necessario attendere il giorno dell’evento per dare uno sguardo i nuovi dispositivi della casa alata?

Motorola Razr+ 2024: ecco il design del nuovo pieghevoli con funzioni AI

La risposta a questa domanda è “no”, perché – seguendo quella che ormai è diventata una sorta di tradizione che rovina qualsiasi sorpresa – il Moto Razr+2024 si mostra da tutte le angolazioni in un spot pubblicitario che è trapelato in rete anticipatamente. Sul leak c’è la versione dell’utente @MysteryLupin, che ha condiviso il video tramite il suo profilo X.

Lo spot mostra uno smartphone dal design rinnovato poco e in pochi punti rispetto al modello precedente, ma soprattutto rivela la sua migliore resistenza all’acqua (il disclaimer annuncia la certificazione IPX8). Il modello del 2023 può contare invece sulla certificazione IP52, e quindi paradossalmente resiste meglio alla polvere.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”en” dir=”ltr”>flip the script <a href=”https://t.co/MBI8YQj229″>pic.twitter.com/MBI8YQj229</a></p>— Arsène Lupin (@MysteryLupin) <a href=”https://twitter.com/MysteryLupin/status/1803576873735299387?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 19, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Dal video emergono anche altri dettagli, come la doppia fotocamera con un teleobiettivo con zoom (secondo le indiscrezioni sarà un 2x da 50 megapixel) e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’impiego dell’AI è ormai un obbligo per tutte le aziende del settore, e infatti a questo giro non mancherà la suite Moto AI.

I nuovi pieghevoli di Motorola, come già anticipato, saranno presentati ufficialmente il 25 giugno e, ancora in base alle indiscrezioni, i prezzi di partenza dovrebbero essere di 899 euro per il Razr 2024 e di 1.199 euro per il Razr+ 2024.

A proposito di pieghevoli a conchiglia, manca ormai poco anche allo Z Flip6 di Samsung, che metterà a disposizione degli utenti delle performance nettamente superiori rispetto al Flip5. All’evento Unpacked 2024 di luglio ci sarà spazio anche per lo Z Fold6, i nuovi Galaxy Watch e l’inedito Galaxy Ring.